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Yatırımcı rehberi (8)

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,18-13,8368,99
ABD Dolar BYF509,80-0,7838,31
Acıpayam Selüloz3,250,3125,45
Adana Çimento (A)6,00-0,9912,03
Adana Çimento (B)4,080,498,62
Adana Çimento (C)1,39-1,4277,21
Adel Kalemcilik10,99-0,72-29,21
Adese Alışveriş Ticaret2,22-49,0811,56
Afyon Çimento4,57-1,30-41,26
Ak Enerji0,620,00-31,87
Akbank6,84-0,58-27,57
Akçansa7,14-0,42-30,25
Akdenız Güvenlık Hız.1,99-3,86-62,48
Akfen GMYO1,56-0,64-35,27
Akın Tekstil9,31-1,59-34,02
Akiş GMYO2,53-2,69-9,38
Akmerkez GMYO16,40-1,20-12,06
Aksa7,440,68-37,92
Aksa Enerji2,71-3,56-34,38
Aksigorta3,700,8222,00
Aksu Enerji7,76-2,0246,43
Alarko Carrıer39,42-1,05-31,47
Alarko GMYO45,36-3,90-7,81
Alarko Holding2,02-4,72-42,41
Albaraka PY Batışehir GMYF1.165,700,175,47
Albaraka PY Dükkan GMYF1.100,500,185,68
Albaraka PY One Tower GMYF1.114,900,185,64
Albaraka Türk1,22-3,17-18,86
Alcatel Lucent Teletaş5,79-0,86-27,44
Alkim Kağıt4,06-4,47-12,42
Alkim Kimya23,00-2,54-2,99
Altınyağ0,41-43,84-65,72
Altınyunus Çeşme4,15-1,19-17,82
Anadolu Cam2,572,390,67
Anadolu Efes20,48-1,35-13,98
Anadolu Grubu Holding10,53-6,48-55,36
Anadolu Hayat Emek.5,851,04-25,16
Anadolu Isuzu6,16-5,81-32,31
Anadolu Sigorta4,15-2,1237,82
Anel Elektrik1,57-3,09-55,38
Arçelik15,500,00-25,38
Arena Bilgisayar4,324,602,13
Armada Bilgisayar9,09-1,6234,07
Arsan Tekstil1,59-1,85-9,14
Artı Yatırım Holding0,88-1,12-6,38
Aselsan23,90-1,65-24,60
Aslan Çimento27,90-2,04-25,76
Ata GMYO3,97-0,50-17,12
Atakule GMYO1,47-3,29-28,29
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,18-21,74-63,27
Atlas Yat. Ort.0,80-18,37-18,37
AvivaSA Emeklilik Hayat7,59-0,78-34,60
Avrasya GMYO0,86-4,44-45,57
Avrasya Petrol ve Tur.1,08-3,57-35,71
Avrasya Stratejik GMYF1.244,200,38
Avrupa Yatırım Holding2,3526,3492,62
Ayen Enerji2,49-5,32-48,45
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,48-0,67-9,66
Aygaz11,410,26-21,29
Bagfaş4,81-0,82-54,19
Bak Ambalaj5,049,333,53
Balatacılar Balatacılık0,356,06-37,50
Bantaş Ambalaj1,542,67-62,35
Banvit10,691,33-50,09
Baştaş Başkent Çimento2,021,00-14,65
Batı Çimento2,42-3,20-44,89
Batısöke Çimento1,10-3,51-33,71
Bera Holding2,062,49-33,55
Berkosan Yalıtım1,855,11-17,04
Beşiktaş Futbol Yat.1,60-2,44-60,88
Beyaz Filo2,743,40-91,85
Bilici Yatırım1,35-2,17-8,86
Bim Mağazalar85,40-2,6212,31
Bimeks0,0716,67-75,00
Birko Mensucat0,28-9,68-31,71
Birlik Mensucat1,058,25-25,53
Bizim Mağazaları6,581,23-14,55
Bizim Portföy Altın BYF198,200,9434,74
Bolu Çimento3,41-0,29-28,51
Bomonti Elektrik0,48-2,04-55,56
Borusan Mannesmann7,76-0,39-29,73
Borusan Yat. Paz.37,52-1,00-13,04
Bosch Fren Sistemleri161,90-1,22-11,62
Bossa6,818,7968,15
Boyner Perakende Yat.3,930,77-10,36
Brisa6,220,00-14,44
Burçelik3,09-4,04-19,74
Burçelik Vana1,46-8,18-16,57
Bursa Çimento4,40-0,90-13,11
Carrefoursa3,49-0,85-37,46
Coca Cola İçecek30,10-0,99-10,13
Cosmos Yat. Holding0,967,87-17,95
Credıtwest Faktorıng1,003,8015,46
Çelebi62,607,1083,74
Çelik Halat5,8611,6256,70
Çemaş Döküm0,75-1,32-59,46
Çemtaş5,80-7,0543,61
Çimbeton31,265,97-15,33
Çimentaş13,0630,7312,68
Çimsa7,43-2,24-43,69
Çuhadaroğlu Metal1,77-1,67-39,59
Dagi Giyim1,27-3,05-44,05
Dagi Yatırım Holding1,01-5,61-29,37
Dardanel1,133,67-42,05
Datagate Bilgisayar3,94-1,99-59,47
Demirören Gazetecilik10,10-20,35284,76
Demısaş Döküm2,47-5,7377,89
Denge Holding1,09-5,22-42,39
Deniz GMYO3,00-1,9611,11
Denizbank18,2224,37396,46
Denizli Cam11,48-2,55-3,29
Derimod8,64-1,8215,05
Desa Deri1,82-2,6780,20
Despec Bilgisayar3,16-4,24-11,98
Deva Holding3,26-2,69-25,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-4,05-39,32
Ditaş Doğan5,43-1,09-9,44
DJ İstanbul 20 HY BYF31,65-1,40-19,81
DO-CO478,70-4,26131,67
Doğan Burda3,01-4,75-9,34
Doğan Holding1,01-3,8116,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,21-13,57-66,76
Doğusan2,41-0,4165,07
Doğuş GMYO2,12-4,93-34,57
Doğuş Otomotiv4,252,91-43,63
Döktaş Dökümcülük8,34-4,03-24,18
Duran Doğan Basım5,00-0,9932,63
Dyo Boya2,86-2,39-62,42
Eczacıbaşı İlaç2,72-3,55-34,93
Eczacıbaşı Yatırım7,16-1,51-28,61
Edip Gayrimenkul0,761,33-35,59
Ege Endüstri339,50-2,0513,20
Ege Gübre21,60-2,61-15,36
Ege Profil8,86-1,88-8,31
Ege Seramik3,29-0,60-24,73
Egeli & Co Tarım Girişim0,120,00-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,090,00-55,00
Egeplast3,94-1,99-15,81
Ekiz Kimya0,3417,24-40,35
Emek Elektrik0,97-1,02-38,44
Eminiş Ambalaj1,17-7,87-74,78
Emlak Konut GMYO1,52-3,18-41,48
Enerjisa Enerji5,01-4,39
Enka İnşaat4,491,35-16,45
Erbosan62,05-2,74-21,77
Ereğli Demir Çelik7,11-4,18-23,87
Ersu Gıda0,89-4,30-32,06
Escort Teknoloji0,75-3,85-40,48
Etiler Gıda2,15-1,38-54,16
Euro Kapital Yat. Ort.0,69-8,00-37,10
Euro Trend Yat. Ort.0,63-5,97-32,44
Euro Yat. Ort.0,62-4,62-25,58
Euro Yatırım Holding0,54-1,82-11,48
Fenerbahçe Futbol6,82-1,02-58,19
Finans Por. Banka HY BYF11,97-0,75-32,60
Finans Por. BIST30 HY BYF46,80-1,56-18,21
Finans Portföy Altın BYF19,550,6734,83
Finans Portföy Gümüş BYF17,223,9224,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,726,67-80,30
F-M İzmit Piston17,191,1837,20
Fonet Bilgi Teknolojileri3,28-7,87-33,33
Ford Otosan50,65-3,89-10,84
Formet Çelik Kapı1,29-8,51
Frigo Pak Gıda1,739,4982,11
FTSE İst. Bono FBIST BYF265,601,18-1,08
Galatasaray Sportif1,220,00-41,84
Garanti Bankası7,96-1,85-22,54
Garanti Faktoring1,98-3,41-39,26
Garanti Yat. Ort.0,7914,4912,62
Gedik Y. Men. Değ.3,18-3,0526,19
Gedik Yatırım Holding2,30-7,2666,67
Gediz Ambalaj4,11-3,2913,69
Gentaş1,78-2,2018,66
Gersan Elektrik3,080,65-34,61
Global Men. Değ.0,470,004,44
Global Yat. Holding2,99-0,99-17,17
Good-Year3,40-1,45-18,23
Göltaş Çimento12,47-9,18-51,50
Gözde Girişim2,67-0,37-52,83
GSD Denizcilik1,15-11,54-14,81
GSD Holding0,79-3,669,72
Gübre Fabrik.3,00-2,60-29,08
Güler Yat. Holding1,070,00-7,76
Güneş Sigorta1,48-1,99-10,30
Halk GMYO0,69-2,82-24,40
Halk Sigorta1,146,54-14,39
Hatay Tekstil3,83-4,25-22,94
Hedef Girişim1,13-5,83-43,12
Hektaş9,181,3231,14
HUB Girişim1,881,6257,98
Hürriyet Gzt.0,93-3,12-30,60
ICBC Turkey Bank4,91-2,587,68
İdealist Danışmanlık10,60-4,5076,67
İdealist GMYO1,631,24-20,10
İhlas Ev Aletleri0,31-8,82-39,22
İhlas Gayrimenkul1,05-18,60-46,43
İhlas Gazetecilik0,59-22,37-50,00
İhlas Holding0,32-5,88-39,62
İhlas Yayın Holding0,33-2,94-35,29
İndeks Bilgisayar5,631,62-44,91
Info Yatırım1,03-1,90-12,71
İntema18,61-2,05-23,54
İpek Doğal Enerji5,28-1,68-1,68
İskenderun Demir Çelik5,64-3,4215,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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