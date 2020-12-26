Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,06
|-7,36
|333,33
|Acıpayam Selüloz
|16,65
|2,27
|163,67
|Adel Kalemcilik
|28,60
|7,04
|82,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|6,74
|110,74
|Afyon Çimento
|4,73
|4,19
|107,61
|Ak Enerji
|2,21
|-1,34
|102,75
|Akbank
|6,51
|0,31
|-19,73
|Akçansa
|16,85
|0,00
|73,81
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,47
|-5,53
|159,24
|Akfen GMYO
|4,78
|-3,43
|18,02
|Akın Tekstil
|32,00
|13,56
|132,05
|Akiş GMYO
|3,56
|-7,29
|13,65
|Akmerkez GMYO
|65,10
|1,96
|190,56
|Aksa
|13,43
|12,10
|91,77
|Aksa Enerji
|7,17
|0,70
|88,68
|Aksigorta
|9,32
|5,31
|72,02
|Aksu Enerji
|14,13
|2,02
|-4,98
|Alarko Carrıer
|333,00
|18,46
|457,55
|Alarko GMYO
|23,90
|12,74
|62,61
|Alarko Holding
|7,80
|12,88
|32,77
|Albaraka Türk
|2,02
|3,06
|32,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,26
|6,63
|143,02
|Alkim Kağıt
|13,83
|1,92
|155,18
|Alkim Kimya
|14,44
|1,69
|132,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|0,00
|463,41
|Altınyunus Çeşme
|45,84
|-3,70
|358,86
|Anadolu Efes
|23,56
|0,08
|10,73
|Anadolu Grubu Holding
|27,50
|9,13
|56,34
|Anadolu Hayat Emek.
|8,34
|2,96
|37,06
|Anadolu Isuzu
|18,20
|9,31
|49,55
|Anadolu Sigorta
|7,30
|2,96
|75,75
|Anel Elektrik
|3,04
|-4,40
|72,44
|Arçelik
|30,00
|1,49
|43,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|2,24
|Arena Bilgisayar
|34,16
|1,24
|368,91
|Armada Bilgisayar
|49,60
|-1,98
|202,62
|Arsan Tekstil
|7,15
|0,00
|99,72
|Artı Yatırım Holding
|5,65
|2,73
|597,53
|Arzum Ev Aletleri
|20,56
|Aselsan
|18,00
|0,90
|73,37
|Ata GMYO
|5,49
|7,86
|21,19
|Atakule GMYO
|2,49
|-0,80
|29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|5,22
|12,26
|422,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-2,70
|89,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,81
|3,13
|25,40
|Avrasya GMYO
|3,98
|-5,01
|163,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-4,42
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|5,42
|-3,21
|251,95
|Ayen Enerji
|5,43
|-0,18
|56,48
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,03
|-0,99
|403,65
|Aygaz
|14,30
|0,63
|17,73
|Bagfaş
|19,93
|2,26
|18,49
|Bak Ambalaj
|20,98
|3,25
|188,00
|Balatacılar Balatacılık
|8,03
|2,95
|547,58
|Bantaş Ambalaj
|4,69
|0,86
|117,71
|Banvit
|51,00
|13,13
|174,64
|Baştaş Başkent Çimento
|12,65
|5,42
|388,42
|Batı Çimento
|4,71
|0,21
|42,30
|Batısöke Çimento
|2,51
|3,72
|91,60
|Bayrak Taban Sanayi
|10,84
|-2,08
|Bera Holding
|16,47
|-1,96
|327,79
|Berkosan Yalıtım
|9,61
|35,16
|250,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,70
|14,08
|91,84
|Beyaz Filo
|9,90
|3,13
|216,31
|Bilici Yatırım
|6,57
|2,02
|129,20
|Bim Mağazalar
|73,20
|0,97
|58,41
|Birko Mensucat
|1,15
|0,00
|270,97
|Birlik Mensucat
|3,47
|17,63
|204,39
|Bizim Mağazaları
|15,53
|0,71
|40,25
|Borusan Mannesmann
|30,30
|31,74
|164,63
|Borusan Yat. Paz.
|558,30
|21,24
|831,84
|Bosch Fren Sistemleri
|1.224,00
|-3,70
|325,33
|Bossa
|16,41
|17,21
|103,60
|Brisa
|19,89
|-0,50
|112,07
|Burçelik
|21,02
|-2,87
|261,79
|Burçelik Vana
|53,65
|-9,45
|452,52
|Bursa Çimento
|10,85
|21,64
|171,02
|Carrefoursa
|77,05
|-14,39
|191,33
|Casa Emtia Petrol
|100,00
|-27,38
|964,96
|Ceo Event Medya
|6,52
|-2,10
|78,03
|Coca Cola İçecek
|61,80
|-1,20
|63,24
|Cosmos Yat. Holding
|7,66
|-0,52
|275,49
|Credıtwest Faktorıng
|5,99
|6,21
|107,99
|Çelebi
|147,00
|24,37
|47,96
|Çelik Halat
|18,28
|-3,54
|181,23
|Çemaş Döküm
|2,21
|-1,78
|76,31
|Çemtaş
|15,77
|5,98
|94,00
|Çimbeton
|218,00
|14,80
|428,36
|Çimentaş
|32,28
|-0,37
|115,20
|Çimsa
|18,08
|-2,22
|99,12
|Çuhadaroğlu Metal
|7,81
|2,76
|144,83
|Dagi Giyim
|8,14
|-4,12
|225,60
|Dagi Yatırım Holding
|12,60
|5,00
|457,52
|Dardanel
|34,00
|30,77
|797,10
|Datagate Bilgisayar
|15,19
|1,20
|94,49
|Demısaş Döküm
|6,54
|3,48
|87,93
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,28
|-1,80
|55,88
|Derimod
|9,83
|0,61
|37,68
|Derlüks Deri
|8,58
|-1,15
|112,07
|Desa Deri
|9,95
|5,96
|119,16
|Despec Bilgisayar
|12,56
|5,90
|196,23
|Deva Holding
|24,40
|1,33
|173,31
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|-2,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,83
|-7,04
|391,03
|Ditaş Doğan
|33,50
|0,00
|252,07
|DO-CO
|545,00
|7,86
|-3,37
|Doğan Burda
|23,22
|-2,03
|282,54
|Doğan Holding
|3,05
|-2,87
|69,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|2,67
|63,03
|Doğusan
|4,10
|11,72
|97,12
|Doğuş GMYO
|8,59
|-3,81
|89,62
|Doğuş Otomotiv
|27,14
|1,12
|185,08
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|0,32
|-1,41
|Duran Doğan Basım
|10,65
|1,91
|60,17
|Dyo Boya
|11,32
|-2,41
|131,02
|Eczacıbaşı İlaç
|7,50
|6,69
|105,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|27,08
|18,25
|181,14
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|-0,33
|117,27
|Ege Endüstri
|1.640,30
|-0,04
|191,58
|Ege Gübre
|143,60
|7,73
|191,30
|Ege Profil
|31,90
|-2,74
|166,50
|Ege Seramik
|9,74
|-1,91
|164,78
|Egeplast
|26,02
|1,56
|108,16
|Ekiz Kimya
|7,50
|3,45
|1129,51
|Emek Elektrik
|6,61
|42,76
|315,72
|Eminiş Ambalaj
|33,84
|31,67
|2126,32
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|-3,17
|47,82
|Enerjisa Enerji
|11,63
|3,84
|72,65
|Enka İnşaat
|7,33
|0,96
|31,32
|Erbosan
|42,10
|13,29
|68,53
|Ereğli Demir Çelik
|14,20
|1,94
|61,21
|Ersu Gıda
|4,98
|-0,60
|140,58
|Escort Teknoloji
|6,30
|-3,23
|353,24
|Esenboğa Elektrik
|17,95
|2,05
|Etiler Gıda
|4,00
|-3,38
|242,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,68
|-5,64
|129,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-4,85
|195,69
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|-9,38
|286,41
|Euro Yatırım Holding
|2,77
|-3,15
|84,67
|Fade Gıda
|6,34
|-2,46
|Fenerbahçe Futbol
|29,80
|-0,86
|105,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|-2,22
|44,64
|F-M İzmit Piston
|114,80
|-2,55
|142,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,89
|14,37
|67,62
|Ford Otosan
|122,90
|-2,38
|85,89
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|10,36
|63,33
|Frigo Pak Gıda
|21,32
|-5,75
|204,34
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-0,74
|97,04
|Garanti Bankası
|9,85
|-0,20
|-11,58
|Garanti Faktoring
|10,85
|3,33
|180,36
|Garanti Yat. Ort.
|3,22
|-11,54
|223,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,55
|12,05
|299,05
|Gediz Ambalaj
|28,00
|9,89
|314,20
|Gentaş
|6,17
|14,05
|199,22
|Gersan Elektrik
|6,22
|1,47
|94,98
|Global Men. Değ.
|5,69
|8,38
|202,66
|Global Yat. Holding
|4,70
|0,64
|-3,49
|Good-Year
|8,17
|5,56
|101,73
|Göltaş Çimento
|38,50
|13,57
|116,41
|Gözde Girişim
|7,72
|5,75
|50,19
|GSD Denizcilik
|5,00
|1,42
|95,31
|GSD Holding
|2,39
|-2,85
|60,40
|Gübre Fabrik.
|64,00
|34,68
|607,96
|Güler Yat. Holding
|11,96
|-4,55
|489,16
|Halk GMYO
|3,38
|-19,33
|190,22
|Hatay Tekstil
|14,42
|7,37
|114,14
|Hedef Girişim
|8,40
|3,45
|252,01
|Hektaş
|16,62
|14,70
|107,23
|HUB Girişim
|18,24
|1,90
|94,28
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|-0,91
|91,23
|ICBC Turkey Bank
|6,50
|-1,22
|23,34
|İdealist Danışmanlık
|14,94
|7,48
|350,00
|İdealist GMYO
|6,73
|-8,44
|119,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|-5,80
|-37,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-1,56
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,32
|-4,42
|-4,85
|İhlas Holding
|1,20
|-3,23
|31,87
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-0,85
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|17,49
|6,91
|86,47
|Info Yatırım
|6,30
|-0,79
|229,02
|İntema
|28,00
|27,85
|202,38
|Inveo Yatırım Holding
|47,12
|31,62
|512,74
|İpek Doğal Enerji
|13,45
|9,53
|74,22
|İskenderun Demir Çelik
|9,98
|1,32
|27,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)