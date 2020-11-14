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Ekonomi Yatırımcı rehberi (8)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:03:51 -
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım10,25-13,21451,08
Acıpayam Selüloz17,062,16170,16
Adel Kalemcilik20,9211,4033,25
Adese Alışveriş Ticaret3,3721,66135,95
Afyon Çimento4,422,5594,01
Ak Enerji2,25-4,26106,42
Akbank6,3125,70-22,19
Akçansa13,30-0,3737,19
Akdeniz Yatırım Hold.6,37-5,21201,90
Akfen GMYO4,022,81-0,74
Akın Tekstil19,271,8039,74
Akiş GMYO3,80-4,7621,31
Akmerkez GMYO59,00-6,35163,34
Aksa9,919,9941,50
Aksa Enerji7,342,8093,16
Aksigorta7,614,3940,46
Aksu Enerji12,11-1,30-18,56
Alarko Carrıer167,7024,87180,78
Alarko GMYO17,15-1,5516,68
Alarko Holding6,646,5813,03
Albaraka Türk1,764,1415,03
Alcatel Lucent Teletaş29,66-11,14146,35
Alkim Kağıt13,09-1,87141,52
Alkim Kimya14,16-2,95128,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,70-3,23558,54
Altınyunus Çeşme51,65-0,58417,02
Anadolu Efes22,605,816,21
Anadolu Grubu Holding22,2214,1226,32
Anadolu Hayat Emek.8,30-0,9536,40
Anadolu Isuzu16,040,2531,80
Anadolu Sigorta7,075,8470,22
Anel Elektrik3,25-4,9784,36
Arçelik27,84-2,1133,59
ARD Bilişim Teknolojileri35,16-2,06
Arena Bilgisayar37,00-7,68407,89
Armada Bilgisayar49,58-2,59202,50
Arsan Tekstil6,7612,8588,83
Artı Yatırım Holding6,00-5,06640,74
Aselsan18,355,1076,26
Ata GMYO3,953,40-12,80
Atakule GMYO2,400,0025,00
Atlantis Yatırım Holding4,78-11,48378,00
Atlas Yat. Ort.1,760,0082,09
AvivaSA Emeklilik Hayat14,053,164,81
Avrasya GMYO3,02-5,92100,00
Avrasya Petrol ve Tur.2,860,7057,14
Avrupa Yatırım Holding5,64-6,78266,23
Ayen Enerji5,45-4,8957,06
Ayes Çelik Hasır Ve Çit9,88-4,08351,14
Aygaz12,187,030,28
Bagfaş17,22-2,712,38
Bak Ambalaj18,805,15158,08
Balatacılar Balatacılık7,29-11,74487,90
Bantaş Ambalaj5,404,25114,29
Banvit24,66-1,2832,79
Baştaş Başkent Çimento8,454,84226,25
Batı Çimento4,10-2,8423,87
Batısöke Çimento2,38-2,0681,68
Bayrak Taban Sanayi8,05-1,23
Bera Holding10,495,96172,47
Berkosan Yalıtım6,361,92132,12
Beşiktaş Futbol Yat.3,143,6328,16
Beyaz Filo10,63-3,63239,64
Bilici Yatırım6,45-11,16125,02
Bim Mağazalar68,90-1,5749,10
Birko Mensucat1,35-5,59335,48
Birlik Mensucat2,53-1,17121,93
Bizim Mağazaları15,181,0037,09
Bomonti Elektrik18,9054,921376,56
Borusan Mannesmann14,78-0,6729,08
Borusan Yat. Paz.202,0011,29237,15
Bosch Fren Sistemleri1.115,1025,36287,48
Bossa12,94-1,4560,55
Brisa18,4110,5796,29
Burçelik22,18-3,90281,76
Burçelik Vana67,40-11,72594,13
Bursa Çimento7,7610,5493,84
Carrefoursa25,8212,46448,20
Casa Emtia Petrol45,00-1,75379,23
Ceo Event Medya6,891,6288,14
Coca Cola İçecek59,1514,5256,24
Cosmos Yat. Holding6,85-1,58235,78
Credıtwest Faktorıng5,163,2079,17
Çelebi81,007,71-18,47
Çelik Halat16,8711,65159,54
Çemaş Döküm2,366,7988,27
Çemtaş14,690,9680,71
Çimbeton141,201,95242,22
Çimentaş36,0015,61140,00
Çimsa14,889,4963,88
Çuhadaroğlu Metal6,905,34116,30
Dagi Giyim8,00-10,41220,00
Dagi Yatırım Holding16,49-9,15629,65
Dardanel25,16-7,09563,85
Datagate Bilgisayar15,45-10,8097,82
Demısaş Döküm5,93-1,3370,40
Denge Holding5,9413,14333,58
Deniz GMYO3,504,1766,34
Derimod9,98-2,9239,78
Derlüks Deri9,404,44132,34
Desa Deri7,06-1,4055,51
Despec Bilgisayar12,00-6,61183,02
Deva Holding23,781,62166,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,983,20
Diriteks Diriliş Tekstil3,4013,33335,90
Ditaş Doğan29,94-0,93214,66
DO-CO356,5016,12-36,79
Doğan Burda21,12-8,17247,94
Doğan Holding2,601,1744,81
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-0,7462,42
Doğusan3,601,1273,08
Doğuş GMYO8,70-1,6992,05
Doğuş Otomotiv29,0240,46204,83
Döktaş Dökümcülük33,040,244,41
Duran Doğan Basım21,682,4654,42
Dyo Boya11,33-1,99131,22
Eczacıbaşı İlaç6,89-3,3788,74
Eczacıbaşı Yatırım18,73-4,9294,45
Edip Gayrimenkul3,060,33120,14
Ege Endüstri1.300,006,52131,08
Ege Gübre125,201,05153,98
Ege Profil21,58-0,9280,28
Ege Seramik9,1110,42147,65
Egeplast18,985,3351,84
Ekiz Kimya7,86-5,301188,52
Emek Elektrik3,45-4,70116,98
Eminiş Ambalaj26,7031,661656,58
Emlak Konut GMYO1,905,5631,24
Enerjisa Enerji10,122,9550,24
Enka İnşaat7,28-4,2130,42
Erbosan27,12-1,248,57
Ereğli Demir Çelik11,104,8226,02
Ersu Gıda5,190,00150,72
Escort Teknoloji5,96-6,88328,78
Esenboğa Elektrik19,364,09
Etiler Gıda4,8426,70314,52
Euro Kapital Yat. Ort.3,734,78132,58
Euro Trend Yat. Ort.4,82-5,86303,75
Euro Yat. Ort.7,76-17,45589,32
Euro Yatırım Holding3,065,15104,00
Fade Gıda5,92-1,00
Fenerbahçe Futbol34,26-4,94136,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,507,4686,00
F-M İzmit Piston121,706,47156,95
Fonet Bilgi Teknolojileri11,26-6,3246,42
Ford Otosan116,60-1,1976,36
Formet Çelik Kapı5,00-8,0966,67
Frigo Pak Gıda22,508,07221,18
Galatasaray Sportif4,0114,9097,54
Garanti Bankası8,8626,93-20,47
Garanti Faktoring10,62-3,45174,42
Garanti Yat. Ort.2,92-0,34192,94
Gedik Y. Men. Değ.9,594,01204,93
Gediz Ambalaj20,668,57205,62
Gentaş5,3525,29159,46
Gersan Elektrik6,431,58101,57
Global Men. Değ.4,953,13163,30
Global Yat. Holding4,65-1,69-4,52
Good-Year7,6312,0488,40
Göltaş Çimento22,90-1,7228,72
Gözde Girişim6,51-6,4726,65
GSD Denizcilik5,01-5,4795,70
GSD Holding2,272,7152,35
Gübre Fabrik.38,183,52322,35
Güler Yat. Holding13,31-9,70555,67
Halk GMYO2,591,97122,39
Hatay Tekstil12,89-0,7791,42
Hedef Girişim6,14-2,85157,30
Hektaş12,722,5858,60
HUB Girişim16,931,6880,32
Hürriyet Gzt.2,21-3,0793,86
ICBC Turkey Bank6,830,1529,60
İdealist Danışmanlık9,88-8,94197,59
İdealist GMYO6,230,65103,59
İhlas Ev Aletleri1,871,63-40,26
İhlas Gayrimenkul1,260,8022,41
İhlas Gazetecilik4,620,001,76
İhlas Holding1,141,7925,27
İhlas Yayın Holding1,19-3,2542,75
İndeks Bilgisayar16,58-9,3576,76
Info Yatırım11,36-0,79133,62
İntema21,12-2,85128,08
Inveo Yatırım Holding30,105,39291,42
İpek Doğal Enerji11,790,4352,72
İskenderun Demir Çelik7,930,631,47


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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