Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,25
|-13,21
|451,08
|Acıpayam Selüloz
|17,06
|2,16
|170,16
|Adel Kalemcilik
|20,92
|11,40
|33,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,37
|21,66
|135,95
|Afyon Çimento
|4,42
|2,55
|94,01
|Ak Enerji
|2,25
|-4,26
|106,42
|Akbank
|6,31
|25,70
|-22,19
|Akçansa
|13,30
|-0,37
|37,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,37
|-5,21
|201,90
|Akfen GMYO
|4,02
|2,81
|-0,74
|Akın Tekstil
|19,27
|1,80
|39,74
|Akiş GMYO
|3,80
|-4,76
|21,31
|Akmerkez GMYO
|59,00
|-6,35
|163,34
|Aksa
|9,91
|9,99
|41,50
|Aksa Enerji
|7,34
|2,80
|93,16
|Aksigorta
|7,61
|4,39
|40,46
|Aksu Enerji
|12,11
|-1,30
|-18,56
|Alarko Carrıer
|167,70
|24,87
|180,78
|Alarko GMYO
|17,15
|-1,55
|16,68
|Alarko Holding
|6,64
|6,58
|13,03
|Albaraka Türk
|1,76
|4,14
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,66
|-11,14
|146,35
|Alkim Kağıt
|13,09
|-1,87
|141,52
|Alkim Kimya
|14,16
|-2,95
|128,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,70
|-3,23
|558,54
|Altınyunus Çeşme
|51,65
|-0,58
|417,02
|Anadolu Efes
|22,60
|5,81
|6,21
|Anadolu Grubu Holding
|22,22
|14,12
|26,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,30
|-0,95
|36,40
|Anadolu Isuzu
|16,04
|0,25
|31,80
|Anadolu Sigorta
|7,07
|5,84
|70,22
|Anel Elektrik
|3,25
|-4,97
|84,36
|Arçelik
|27,84
|-2,11
|33,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,16
|-2,06
|Arena Bilgisayar
|37,00
|-7,68
|407,89
|Armada Bilgisayar
|49,58
|-2,59
|202,50
|Arsan Tekstil
|6,76
|12,85
|88,83
|Artı Yatırım Holding
|6,00
|-5,06
|640,74
|Aselsan
|18,35
|5,10
|76,26
|Ata GMYO
|3,95
|3,40
|-12,80
|Atakule GMYO
|2,40
|0,00
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|4,78
|-11,48
|378,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|0,00
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,05
|3,16
|4,81
|Avrasya GMYO
|3,02
|-5,92
|100,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|0,70
|57,14
|Avrupa Yatırım Holding
|5,64
|-6,78
|266,23
|Ayen Enerji
|5,45
|-4,89
|57,06
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,88
|-4,08
|351,14
|Aygaz
|12,18
|7,03
|0,28
|Bagfaş
|17,22
|-2,71
|2,38
|Bak Ambalaj
|18,80
|5,15
|158,08
|Balatacılar Balatacılık
|7,29
|-11,74
|487,90
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|4,25
|114,29
|Banvit
|24,66
|-1,28
|32,79
|Baştaş Başkent Çimento
|8,45
|4,84
|226,25
|Batı Çimento
|4,10
|-2,84
|23,87
|Batısöke Çimento
|2,38
|-2,06
|81,68
|Bayrak Taban Sanayi
|8,05
|-1,23
|Bera Holding
|10,49
|5,96
|172,47
|Berkosan Yalıtım
|6,36
|1,92
|132,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,14
|3,63
|28,16
|Beyaz Filo
|10,63
|-3,63
|239,64
|Bilici Yatırım
|6,45
|-11,16
|125,02
|Bim Mağazalar
|68,90
|-1,57
|49,10
|Birko Mensucat
|1,35
|-5,59
|335,48
|Birlik Mensucat
|2,53
|-1,17
|121,93
|Bizim Mağazaları
|15,18
|1,00
|37,09
|Bomonti Elektrik
|18,90
|54,92
|1376,56
|Borusan Mannesmann
|14,78
|-0,67
|29,08
|Borusan Yat. Paz.
|202,00
|11,29
|237,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.115,10
|25,36
|287,48
|Bossa
|12,94
|-1,45
|60,55
|Brisa
|18,41
|10,57
|96,29
|Burçelik
|22,18
|-3,90
|281,76
|Burçelik Vana
|67,40
|-11,72
|594,13
|Bursa Çimento
|7,76
|10,54
|93,84
|Carrefoursa
|25,82
|12,46
|448,20
|Casa Emtia Petrol
|45,00
|-1,75
|379,23
|Ceo Event Medya
|6,89
|1,62
|88,14
|Coca Cola İçecek
|59,15
|14,52
|56,24
|Cosmos Yat. Holding
|6,85
|-1,58
|235,78
|Credıtwest Faktorıng
|5,16
|3,20
|79,17
|Çelebi
|81,00
|7,71
|-18,47
|Çelik Halat
|16,87
|11,65
|159,54
|Çemaş Döküm
|2,36
|6,79
|88,27
|Çemtaş
|14,69
|0,96
|80,71
|Çimbeton
|141,20
|1,95
|242,22
|Çimentaş
|36,00
|15,61
|140,00
|Çimsa
|14,88
|9,49
|63,88
|Çuhadaroğlu Metal
|6,90
|5,34
|116,30
|Dagi Giyim
|8,00
|-10,41
|220,00
|Dagi Yatırım Holding
|16,49
|-9,15
|629,65
|Dardanel
|25,16
|-7,09
|563,85
|Datagate Bilgisayar
|15,45
|-10,80
|97,82
|Demısaş Döküm
|5,93
|-1,33
|70,40
|Denge Holding
|5,94
|13,14
|333,58
|Deniz GMYO
|3,50
|4,17
|66,34
|Derimod
|9,98
|-2,92
|39,78
|Derlüks Deri
|9,40
|4,44
|132,34
|Desa Deri
|7,06
|-1,40
|55,51
|Despec Bilgisayar
|12,00
|-6,61
|183,02
|Deva Holding
|23,78
|1,62
|166,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,98
|3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,40
|13,33
|335,90
|Ditaş Doğan
|29,94
|-0,93
|214,66
|DO-CO
|356,50
|16,12
|-36,79
|Doğan Burda
|21,12
|-8,17
|247,94
|Doğan Holding
|2,60
|1,17
|44,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-0,74
|62,42
|Doğusan
|3,60
|1,12
|73,08
|Doğuş GMYO
|8,70
|-1,69
|92,05
|Doğuş Otomotiv
|29,02
|40,46
|204,83
|Döktaş Dökümcülük
|33,04
|0,24
|4,41
|Duran Doğan Basım
|21,68
|2,46
|54,42
|Dyo Boya
|11,33
|-1,99
|131,22
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|-3,37
|88,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,73
|-4,92
|94,45
|Edip Gayrimenkul
|3,06
|0,33
|120,14
|Ege Endüstri
|1.300,00
|6,52
|131,08
|Ege Gübre
|125,20
|1,05
|153,98
|Ege Profil
|21,58
|-0,92
|80,28
|Ege Seramik
|9,11
|10,42
|147,65
|Egeplast
|18,98
|5,33
|51,84
|Ekiz Kimya
|7,86
|-5,30
|1188,52
|Emek Elektrik
|3,45
|-4,70
|116,98
|Eminiş Ambalaj
|26,70
|31,66
|1656,58
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|5,56
|31,24
|Enerjisa Enerji
|10,12
|2,95
|50,24
|Enka İnşaat
|7,28
|-4,21
|30,42
|Erbosan
|27,12
|-1,24
|8,57
|Ereğli Demir Çelik
|11,10
|4,82
|26,02
|Ersu Gıda
|5,19
|0,00
|150,72
|Escort Teknoloji
|5,96
|-6,88
|328,78
|Esenboğa Elektrik
|19,36
|4,09
|Etiler Gıda
|4,84
|26,70
|314,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|4,78
|132,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,82
|-5,86
|303,75
|Euro Yat. Ort.
|7,76
|-17,45
|589,32
|Euro Yatırım Holding
|3,06
|5,15
|104,00
|Fade Gıda
|5,92
|-1,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,26
|-4,94
|136,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,50
|7,46
|86,00
|F-M İzmit Piston
|121,70
|6,47
|156,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,26
|-6,32
|46,42
|Ford Otosan
|116,60
|-1,19
|76,36
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|-8,09
|66,67
|Frigo Pak Gıda
|22,50
|8,07
|221,18
|Galatasaray Sportif
|4,01
|14,90
|97,54
|Garanti Bankası
|8,86
|26,93
|-20,47
|Garanti Faktoring
|10,62
|-3,45
|174,42
|Garanti Yat. Ort.
|2,92
|-0,34
|192,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,59
|4,01
|204,93
|Gediz Ambalaj
|20,66
|8,57
|205,62
|Gentaş
|5,35
|25,29
|159,46
|Gersan Elektrik
|6,43
|1,58
|101,57
|Global Men. Değ.
|4,95
|3,13
|163,30
|Global Yat. Holding
|4,65
|-1,69
|-4,52
|Good-Year
|7,63
|12,04
|88,40
|Göltaş Çimento
|22,90
|-1,72
|28,72
|Gözde Girişim
|6,51
|-6,47
|26,65
|GSD Denizcilik
|5,01
|-5,47
|95,70
|GSD Holding
|2,27
|2,71
|52,35
|Gübre Fabrik.
|38,18
|3,52
|322,35
|Güler Yat. Holding
|13,31
|-9,70
|555,67
|Halk GMYO
|2,59
|1,97
|122,39
|Hatay Tekstil
|12,89
|-0,77
|91,42
|Hedef Girişim
|6,14
|-2,85
|157,30
|Hektaş
|12,72
|2,58
|58,60
|HUB Girişim
|16,93
|1,68
|80,32
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-3,07
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,83
|0,15
|29,60
|İdealist Danışmanlık
|9,88
|-8,94
|197,59
|İdealist GMYO
|6,23
|0,65
|103,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|1,63
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,62
|0,00
|1,76
|İhlas Holding
|1,14
|1,79
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-3,25
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,58
|-9,35
|76,76
|Info Yatırım
|11,36
|-0,79
|133,62
|İntema
|21,12
|-2,85
|128,08
|Inveo Yatırım Holding
|30,10
|5,39
|291,42
|İpek Doğal Enerji
|11,79
|0,43
|52,72
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|0,63
|1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)