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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:05:59 -
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,54 3,21 90,32
Acıpayam Selüloz 9,69 -10,61 52,12
Adel Kalemcilik 12,32 2,75 -21,53
Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,96 9,22
Afyon Çimento 2,75 -0,36 20,71
Ak Enerji 1,13 0,00 3,67
Akbank 5,69 3,08 -29,84
Akçansa 7,99 1,52 -17,58
Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 0,53 -10,43
Akfen GMYO 3,19 2,24 -21,23
Akın Tekstil 14,40 -1,37 4,42
Akiş GMYO 3,54 3,51 -12,38
Akmerkez GMYO 26,70 -1,11 19,17
Aksa 6,45 -0,77 -7,90
Aksa Enerji 4,65 2,20 22,37
Aksigorta 6,37 -0,47 17,57
Aksu Enerji 9,72 0,00 -34,63
Alarko Carrıer 64,65 1,97 7,75
Alarko GMYO 14,64 -1,41 -3,57
Alarko Holding 5,08 -2,31 -14,62
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93
Albaraka Türk 1,37 3,01 -10,46
Alcatel Lucent Teletaş 19,38 0,05 60,96
Alkim Kağıt 9,55 -9,31 76,21
Alkim Kimya 11,69 -9,38 88,49
Altınyağ 1,06 -24,29 158,54
Altınyunus Çeşme 27,08 -16,93 171,07
Anadolu Cam 4,23 1,29 -0,80
Anadolu Efes 18,54 3,52 -19,67
Anadolu Grubu Holding 17,52 3,98 -0,40
Anadolu Hayat Emek. 6,40 -3,90 5,18
Anadolu Isuzu 11,47 -0,52 -5,75
Anadolu Sigorta 5,70 -0,52 37,23
Anel Elektrik 3,82 3,52 19,00
Arçelik 15,77 1,61 -24,33
ARD Bilişim Teknolojileri 29,62 -8,01
Arena Bilgisayar 15,99 5,06 119,49
Armada Bilgisayar 22,02 -3,59 34,35
Arsan Tekstil 4,86 11,47 35,75
Artı Yatırım Holding 2,21 -1,78 172,84
Aselsan 30,18 3,07 44,13
Ata GMYO 3,36 3,38 -25,83
Atakule GMYO 1,68 2,44 -12,50
Atlantis Yatırım Holding 1,55 1,31 55,00
Atlas Yat. Ort. 1,60 -1,23 11,11
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,22 -0,60 -1,38
Avrasya GMYO 2,26 18,95 49,67
Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 -14,74 17,58
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,50 0,02 11,09
Avrupa Yatırım Holding 1,69 -6,11 9,74
Ayen Enerji 3,28 -0,91 -5,48
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,93 -0,68 33,79
Aygaz 10,72 -0,28 -11,74
Bagfaş 18,58 2,14 10,46
Bak Ambalaj 8,58 -3,49 16,73
Balatacılar Balatacılık 2,35 -7,84 89,52
Bantaş Ambalaj 3,20 -0,93 26,98
Banvit 25,30 -2,01 36,24
Baştaş Başkent Çimento 3,40 -6,85 31,27
Batı Çimento 2,97 1,71 -10,27
Batısöke Çimento 1,27 -5,22 -3,05
Bera Holding 4,27 13,87 10,91
Berkosan Yalıtım 3,65 -1,35 33,21
Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 14,95 0,41
Beyaz Filo 3,77 0,80 19,30
Bilici Yatırım 7,70 2,67 76,20
Bim Mağazalar 65,10 3,01 40,88
Birko Mensucat 0,43 -14,00 38,71
Birlik Mensucat 1,44 -2,04 26,32
Bizim Mağazaları 13,62 7,75 21,93
Bomonti Elektrik 4,26 3,90 232,81
Borusan Mannesmann 10,45 2,65 -8,73
Borusan Yat. Paz. 68,00 5,43 13,50
Bosch Fren Sistemleri 274,90 0,15 -4,48
Bossa 9,38 0,86 16,38
Brisa 11,13 -0,98 18,67
Burçelik 8,10 -3,11 39,41
Burçelik Vana 17,16 -2,61 76,73
Bursa Çimento 4,05 -1,70 1,16
Carrefoursa 7,44 -1,46 57,96
Casa Emtia Petrol 22,58 0,98 140,47
Ceo Event Medya 3,60 2,27 -1,70
Coca Cola İçecek 40,52 2,42 7,03
Cosmos Yat. Holding 2,82 -6,93 38,24
Credıtwest Faktorıng 3,27 -2,97 13,54
Çelebi 88,05 1,27 -13,76
Çelik Halat 9,90 -4,44 52,31
Çemaş Döküm 1,15 5,50 -8,26
Çemtaş 7,52 0,40 -7,49
Çimbeton 73,15 -14,94 77,29
Çimentaş 28,52 -27,06 90,13
Çimsa 7,94 2,72 -12,56
Çuhadaroğlu Metal 3,20 -0,62 0,31
Dagi Giyim 3,87 1,04 54,80
Dagi Yatırım Holding 6,80 5,75 200,88
Dardanel 10,50 4,48 177,04
Datagate Bilgisayar 8,78 -5,59 12,42
Demısaş Döküm 3,82 1,06 9,77
Denge Holding 1,50 -0,66 9,49
Deniz GMYO 3,93 -1,50 -22,18
Denizli Cam 7,41 -0,40 -11,15
Derimod 6,80 -3,41 -4,76
Derlüks Deri 4,20 -9,68 3,81
Desa Deri 4,63 3,58 1,98
Despec Bilgisayar 6,83 0,59 61,08
Deva Holding 18,78 5,80 110,36
Diriteks Diriliş Tekstil 1,30 -1,52 66,67
Ditaş Doğan 17,04 3,71 79,08
DO-CO 378,80 9,99 -32,84
Doğan Burda 12,92 -4,30 112,85
Doğan Holding 1,91 0,53 6,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,94 3,74 17,58
Doğusan 2,27 0,44 9,13
Doğuş GMYO 5,31 2,71 17,22
Doğuş Otomotiv 10,72 5,51 12,61
Döktaş Dökümcülük 24,40 -2,87 -22,90
Duran Doğan Basım 16,05 -4,86 14,32
Dyo Boya 5,23 1,55 6,73
Eczacıbaşı İlaç 5,62 -1,40 53,95
Eczacıbaşı Yatırım 12,29 -0,41 27,59
Edip Gayrimenkul 1,92 -1,54 38,13
Ege Endüstri 570,00 3,26 1,32
Ege Gübre 66,40 16,08 33,33
Ege Profil 14,93 -3,11 24,73
Ege Seramik 4,64 9,69 25,07
Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 -25,64 171,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,70 -15,66 79,49
Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 -20,00 140,00
Egeplast 16,52 1,29 32,16
Ekiz Kimya 8,10 -27,03 1227,87
Emek Elektrik 2,05 -2,84 28,93
Eminiş Ambalaj 3,37 -3,99 121,71
Emlak Konut GMYO 1,47 8,09 0,68
Enerjisa Enerji 8,12 0,87 20,55
Enka İnşaat 5,49 0,14 -1,65
Erbosan 19,94 -1,48 -20,18
Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,12 -10,95
Ersu Gıda 5,02 -7,04 142,51
Escort Teknoloji 3,89 -0,51 179,86
Etiler Gıda 2,75 -14,60 12,24
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 0,00 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,45 -2,68 16,00
Euro Yat. Ort. 1,58 -1,86 33,90
Euro Yatırım Holding 1,61 9,52 7,33
Fenerbahçe Futbol 11,83 13,21 -18,24
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,92 -1,26 -14,22
F-M İzmit Piston 51,85 -1,98 9,47
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,36 -0,67 34,72
Ford Otosan 61,85 2,23 -6,45
Formet Çelik Kapı 4,69 -2,29 56,33
Frigo Pak Gıda 13,48 6,14 4,01
Galatasaray Sportif 3,39 26,02 67,00
Garanti Bankası 7,82 3,71 -29,80
Garanti Faktoring 4,87 4,51 25,84
Garanti Yat. Ort. 1,66 2,47 53,70
Gedik Y. Men. Değ. 9,55 -13,24 203,66
Gedik Yatırım Holding 21,90 -14,12 184,79
Gediz Ambalaj 9,39 -0,63 38,91
Gentaş 2,24 -0,44 2,28
Gersan Elektrik 3,81 -2,31 19,44
Global Men. Değ. 4,91 32,70 161,17
Global Yat. Holding 3,64 2,25 -25,26
Good-Year 5,08 0,40 25,43
Göltaş Çimento 15,43 -2,09 -13,27
Gözde Girişim 4,10 2,76 -20,23
GSD Denizcilik 3,88 18,65 51,56
GSD Holding 1,70 -3,41 14,09
Gübre Fabrik. 22,58 13,70 149,78
Güler Yat. Holding 10,57 -27,00 420,69
Güneş Sigorta 3,36 2,44 54,13
Halk GMYO 1,83 22,82 50,00
Halk Sigorta 3,90 -2,50 96,97
Hatay Tekstil 9,29 -6,35 35,23
Hedef Girişim 2,42 4,31 -7,28
Hektaş 14,80 -1,33 84,54
HUB Girişim 22,56 1,17 140,29
Hürriyet Gzt. 1,67 3,09 46,49
ICBC Turkey Bank 4,59 2,46 -12,90
İdealist Danışmanlık 3,38 -4,25 1,81
İdealist GMYO 4,41 5,25 44,12
İhlas Ev Aletleri 1,75 -1,69 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,23 2,50 2,50
İhlas Gazetecilik 3,71 6,00 -45,52
İhlas Holding 0,68 0,00 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,05 3,96 2,94
İndeks Bilgisayar 10,80 -3,74 11,34
Info Yatırım 7,04 2,18 -20,90
İntema 9,68 -4,06 4,54
İpek Doğal Enerji 14,75 4,24 91,06
İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,56 -11,74


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

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