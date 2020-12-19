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Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:07:00 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0626270,80
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0753350,79
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0306640,76
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0571020,76
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0737340,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0210411,45
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179050,61
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0997184,61
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0993574,61
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,080094,15
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0337284,09
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1713814,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0290613,56
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0277853,29
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0832143,00
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1522,55
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0359542,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0625433,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0439443,19
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0253062,71
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0364312,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0287292,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0533312,88
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0517032,44
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0496262,40
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0470132,31
ZEM Altın Katılım EYF0,0512562,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311800,31
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281320,30
ZEM Para Piyasası EYF0,0271920,30
VEM Para Piyasası EYF0,0672000,30
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0231930,30
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074668-0,48
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057567-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045973-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014483-1,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029181-0,95
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013131-0,45


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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