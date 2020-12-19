Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062627
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075335
|0,79
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030664
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,057102
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,073734
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021041
|1,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017905
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,099718
|4,61
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,099357
|4,61
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,08009
|4,15
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033728
|4,09
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171381
|4,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,029061
|3,56
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027785
|3,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,083214
|3,00
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,152
|2,55
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,035954
|2,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062543
|3,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043944
|3,19
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025306
|2,71
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036431
|2,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028729
|2,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053331
|2,88
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051703
|2,44
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049626
|2,40
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047013
|2,31
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051256
|2,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031180
|0,31
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028132
|0,30
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027192
|0,30
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067200
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023193
|0,30
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074668
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057567
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045973
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014483
|-1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029181
|-0,95
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013131
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)