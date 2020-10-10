Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093318
|2,60
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,090160
|2,59
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,096039
|2,34
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,051362
|2,22
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,069409
|2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016773
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018804
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,045308
|4,15
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,039054
|3,97
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,095890
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037261
|0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,044092
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,071935
|2,78
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019358
|2,54
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023511
|2,45
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,102720
|2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,119322
|1,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029062
|2,89
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030685
|1,00
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021303
|1,00
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019272
|0,94
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013393
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049484
|1,94
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031049
|1,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051603
|1,64
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049909
|1,64
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051192
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023965
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022692
|0,23
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024874
|0,22
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065684
|0,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030483
|0,22
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068294
|-0,49
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020133
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,080649
|-0,46
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051969
|-0,46
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020507
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,061818
|-0,69
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,127726
|-0,12
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,021057
|-0,06
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,120774
|-0,04
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030175
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019018
|-1,37
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019106
|-1,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019331
|-1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018326
|-1,27
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019029
|-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)