Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079348
|2,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080028
|2,32
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117945
|2,31
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116452
|2,23
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041329
|2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036182
|5,12
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042013
|2,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,02971
|4,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,15171
|3,38
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,084441
|3,26
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,106146
|3,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,065617
|2,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025887
|2,60
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025358
|1,01
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013144
|0,95
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029102
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026136
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050758
|8,13
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031025
|8,13
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046372
|8,12
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,050466
|8,08
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052589
|8,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029999
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069432
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024480
|0,05
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064025
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067860
|0,05
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070107
|-1,89
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041252
|-1,79
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,066905
|-1,72
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010737
|-1,67
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020179
|-1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017619
|-2,37
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015453
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035319
|-10,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035010
|-8,82
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081372
|-8,61
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,063894
|-7,67
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024686
|-7,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021979
|-4,91
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020334
|-4,77
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,019228
|-4,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,065600
|-4,27
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,050525
|-4,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018532
|-10,78
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026714
|-10,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041038
|-8,97
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028864
|-8,93
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031807
|-4,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)