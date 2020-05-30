Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076467
|0,56
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073118
|0,53
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042152
|0,46
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010943
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060535
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017026
|1,08
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014808
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032661
|3,48
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019372
|2,71
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,03553
|2,63
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026001
|2,43
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024024
|2,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,060575
|2,07
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021938
|1,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,084162
|1,51
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,075981
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,06602
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026901
|1,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038233
|1,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023317
|1,18
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018064
|1,14
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026018
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022030
|0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029590
|0,15
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063129
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067137
|0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063780
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011729
|-1,00
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099309
|-0,97
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074302
|-0,95
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113629
|-0,95
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076293
|-0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,076313
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,137528
|-0,64
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017211
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,095624
|-0,44
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026469
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024199
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012441
|-1,36
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024448
|-1,35
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039294
|-1,34
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040121
|-1,34
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,036877
|-1,34
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)