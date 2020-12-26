  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:07:16 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1385530,47
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7580430,41
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5940160,40
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0278980,34
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0273270,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2945790,87
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3690060,78
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2375950,50
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5404050,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2097910,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6910715,70
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,1777295,65
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1253135,43
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6946925,08
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1100284,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,1303657,84
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0634482,57
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4024822,07
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,4143131,78
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1206551,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4594843,52
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3302551,68
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5809711,51
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8183941,38
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0688250,95
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0454640,31
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1807380,29
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0615340,29
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0065400,28
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9108890,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,045932-2,11
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF726,017319-1,94
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060363-1,49
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,724083-1,47
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,106187-1,46
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025372-3,40
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044637-2,60
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010327-2,58
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,021154-2,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043059-2,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,057489-2,95
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,114668-2,89
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083170-2,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,042679-2,82
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,053273-2,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,379951-1,90
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077816-1,66
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,111617-1,36
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,025446-0,45
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022622-0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,167584-2,72
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060759-2,14
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,864723-1,71
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,999147-1,70
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,954800-1,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,866076-2,82
QNB Finans Portföy Altın BYF40,438991-2,79
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,647625-2,66
Ak Portföy Altın Fonu0,102667-2,20
Garanti Portföy Altın Fonu0,127327-2,17


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın hakkında bomba iddia: Son 10 yılın...
Ekonomi

Altın hakkında bomba iddia: Son 10 yılın...

Altın fiyatlarının, yeni tip koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle güvenli liman taleplerinin artmasıyla son 10 yılın en ka..
Mehmet Bekaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler
Siyaset

Mehmet Bekaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İBB tarafından düzenlenen Şeb-i Arus programında Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasını provokasyon ol..
İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu
Dünya

İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu. ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay