  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:03:01 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596365 4,32
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835421 3,82
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235891 3,49
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,256145 2,02
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027172 1,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,156077 0,99
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,816345 22,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100268 21,04
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050674 20,60
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,269865 12,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,110525 10,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,529078 7,82
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,356392 7,32
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,056484 6,35
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,200875 6,35
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,970975 5,90
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,453708 5,69
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,165984 2,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,215942 1,85
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,158080 0,61
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020340 0,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,026635 0,27
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060524 0,26
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,877175 0,26
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,620470 0,26
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023179 0,26
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 737,153346 -8,73
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087590 -6,78
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045000 -6,65
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074929 -6,03
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060300 -5,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043619 -9,84
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035747 -8,74
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042749 -8,28
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,690021 -7,98
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083075 -7,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077843 -10,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 129,543047 -8,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,101811 -7,03
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039321 -6,44
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112789 -5,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,388086 -6,62
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022089 -4,53
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110294 -3,41
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036364 -3,38
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,001843 -2,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,191467 -10,57
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,899482 -10,23
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061909 -10,21
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,977730 -9,78
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,800943 -9,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,354454 -11,74
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,103980 -11,42
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,097467 -11,03
HSBC Portföy Altın Fonu 3,900007 -10,51
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038744 -10,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar
Medya

Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar

İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, Kanal D'de ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri olan Sadakatsi..
CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!
Gündem

CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bir projenin daha üzerine yattı.

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler
Dünya

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çinli uzmanlar, Rusya'nın, irtifaları ve hızları ne olursa olsun 600 km uzaktaki gizli hedefleri tespit eden yeni bir radar sistemi kullanar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay