Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|699,691797
|4,55
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,907075
|4,44
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,080860
|3,80
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,041961
|3,77
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,065509
|3,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022575
|6,58
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042186
|6,50
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009062
|6,30
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,031231
|4,19
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039127
|4,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,033762
|5,87
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,099930
|5,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,069231
|5,17
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,087820
|4,84
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,097469
|4,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,599037
|4,28
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,272290
|3,36
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023672
|1,27
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030381
|0,75
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,527324
|0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062920
|7,97
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,214593
|7,78
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,945463
|7,73
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,817692
|7,60
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026111
|2,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,369103
|24,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,225206
|10,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,693684
|10,03
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,027142
|8,50
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051789
|8,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,128221
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058786
|0,07
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,603474
|0,07
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,020655
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062246
|0,06
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567714
|-2,69
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,807574
|-2,67
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227357
|-2,22
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025989
|-1,41
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,142715
|-1,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,021950
|-1,16
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,891116
|-0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,058621
|-11,37
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087726
|-10,87
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,139066
|-10,15
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,621674
|-9,79
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,207312
|-8,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,244975
|-10,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,092080
|-5,05
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,124175
|-4,48
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,138141
|-4,12
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,655807
|-3,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,743104
|-11,71
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,027453
|-10,71
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,538814
|-10,04
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,917266
|-8,72
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,055183
|-1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)