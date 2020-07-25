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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:08:16 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033287 2,27
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,746944 2,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057397 2,01
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,191431 1,78
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039974 1,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037976 3,98
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,475974 3,09
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020681 1,92
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,901675 1,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,085851 1,64
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,100147 4,90
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,287683 2,61
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 14,180095 2,09
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,314990 1,79
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031161 1,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,490933 5,34
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,546961 2,87
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,093574 1,98
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,533025 1,81
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,542402 1,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,704344 3,52
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055109 3,48
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,068917 3,45
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,595009 3,16
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,722028 3,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 32,705198 17,96
QNB Finans Portföy Altın BYF 36,833673 4,38
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,450151 4,16
HSBC Portföy Altın Fonu 3,500500 3,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058470 3,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,056412 0,17
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,017889 0,16
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,124933 0,15
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058611 0,15
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,002046 0,15
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 656,783216 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042225 -2,65
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021494 -1,07
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,187404 -1,02
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,465038 -1,00
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045416 -0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,797675 -0,32
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408174 -0,06
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,316746 -0,05
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,202591 -0,02
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,929125 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028188 -0,08
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,643481 -0,03


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)


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