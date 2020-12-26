Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,40 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 3,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler



İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025372 -3,40 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,057489 -2,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114668 -2,89 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,08317 -2,88 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042679 -2,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,866076 -2,82 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,438991 -2,79 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,167584 -2,72 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,647625 -2,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044637 -2,60 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler



Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051484 -3,46 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049937 -3,42 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047964 -3,35 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051659 -3,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045478 -3,27 VEM Altın Katılım EYF 0,051774 -3,05 ZEM Altın Katılım EYF 0,049731 -2,98 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044613 -2,96 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050033 -2,84 HEM Altın Katılım EYF 0,030444 -2,51





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)