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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:07:16 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,40 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 3,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025372-3,40
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,057489-2,95
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,114668-2,89
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,08317-2,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,042679-2,82
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,866076-2,82
QNB Finans Portföy Altın BYF40,438991-2,79
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,167584-2,72
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,647625-2,66
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044637-2,60
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051484-3,46
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049937-3,42
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047964-3,35
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051659-3,34
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045478-3,27
VEM Altın Katılım EYF0,051774-3,05
ZEM Altın Katılım EYF0,049731-2,98
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044613-2,96
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050033-2,84
HEM Altın Katılım EYF0,030444-2,51


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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