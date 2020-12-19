Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,72 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,70'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler



QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 740,367046 -1,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,303633 -1,12 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,406613 -0,98 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,585107 -0,95 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029333 -0,88 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085389 -0,87 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087662 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046923 -0,79 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,051072 -0,77 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,320211 -0,68 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler



Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014483 -1,70 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029181 -0,95 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074668 -0,48 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013131 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057567 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045973 -0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)