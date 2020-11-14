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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:03:01 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,74 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 10,05'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,354454-11,74
QNB Finans Portföy Altın BYF41,103980-11,42
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,097467-11,03
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,191467-10,57
HSBC Portföy Altın Fonu3,900007-10,51
Fiba Portföy Altın Fonu0,038744-10,33
Gedik Portföy Altın Fon0,993847-10,27
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,899482-10,23
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061909-10,21
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,077843-10,12
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050577-10,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048961-9,90
NN Hay. Em. Altın EYF0,030505-9,90
VEM Altın Katılım EYF0,052411-9,90
HEM Altın Katılım EYF0,030807-9,90
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048886-9,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047875-9,89
ZEM Altın Katılım EYF0,050313-9,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050793-9,88
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,048645-9,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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