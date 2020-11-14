Yatırımcı rehberi (5)
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,74 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 10,05'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,354454
|-11,74
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,103980
|-11,42
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,097467
|-11,03
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,191467
|-10,57
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,900007
|-10,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038744
|-10,33
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,993847
|-10,27
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,899482
|-10,23
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061909
|-10,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,077843
|-10,12
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050577
|-10,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048961
|-9,90
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030505
|-9,90
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052411
|-9,90
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030807
|-9,90
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048886
|-9,89
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047875
|-9,89
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050313
|-9,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050793
|-9,88
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048645
|-9,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)