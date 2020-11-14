Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,74 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 10,05'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler



Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,354454 -11,74 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,103980 -11,42 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,097467 -11,03 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,191467 -10,57 HSBC Portföy Altın Fonu 3,900007 -10,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038744 -10,33 Gedik Portföy Altın Fon 0,993847 -10,27 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,899482 -10,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061909 -10,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077843 -10,12 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler



Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050577 -10,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048961 -9,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030505 -9,90 VEM Altın Katılım EYF 0,052411 -9,90 HEM Altın Katılım EYF 0,030807 -9,90 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048886 -9,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047875 -9,89 ZEM Altın Katılım EYF 0,050313 -9,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050793 -9,88 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048645 -9,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)