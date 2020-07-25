Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,65'lik düşüşle Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 0,39'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042225 -2,65 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021494 -1,07 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,187404 -1,02 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,465038 -1,00 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045416 -0,87 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088686 -0,78 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047156 -0,59 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,311701 -0,49 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036866 -0,32 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,797675 -0,32 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021239 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025928 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020641 -0,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,019984 -0,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,078785 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025462 -0,09 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,01904 -0,05





Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)