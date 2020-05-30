Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,45'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF ise yüzde 1,36'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007002 -2,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018066 -2,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,562157 -1,43 TEB Portföy Altın Fonu 0,090194 -1,37 İş Portföy Altın Fonu 0,041272 -1,37 Deniz Port. Altın Fonu 0,046102 -1,37 Fiba Portföy Altın Fonu 0,03161 -1,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,085018 -1,34 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036511 -1,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,105006 -1,31 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012441 -1,36 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024448 -1,35 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039294 -1,34 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040121 -1,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036877 -1,34 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038878 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040647 -1,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013196 -1,34 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043408 -1,32 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041871 -1,32

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)