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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:05:09 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,81 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,0522915,81
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,5062325,18
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0869604,89
Tacirler Portföy Değ. Fon3,8301674,80
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6127744,53
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3290404,52
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,4962944,31
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0433994,30
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0618584,24
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1055394,12
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0997184,61
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0993574,61
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0800904,15
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0337284,09
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1713814,07
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1329364,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0499443,93
ZEM Hisse Senedi EYF0,0267883,85
HEM Hisse Senedi EYF0,0258293,85
VEM Hisse Senedi EYF0,1008803,84


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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