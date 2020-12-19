Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,81 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar



QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,052291 5,81 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,506232 5,18 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086960 4,89 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,830167 4,80 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,612774 4,53 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,329040 4,52 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,496294 4,31 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,043399 4,30 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,061858 4,24 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105539 4,12 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar



AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,099718 4,61 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,099357 4,61 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080090 4,15 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033728 4,09 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171381 4,07 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132936 4,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049944 3,93 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026788 3,85 HEM Hisse Senedi EYF 0,025829 3,85 VEM Hisse Senedi EYF 0,100880 3,84





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)