Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,39 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.



Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 10,20'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,816345 22,39 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100268 21,04 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050674 20,60 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,269865 12,70 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,110525 10,66 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074022 10,64 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,110818 10,55 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 16,023229 10,51 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 16,321429 10,50 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050977 10,50 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028261 10,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088828 9,82 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088594 9,79 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033946 9,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,143484 9,45 VEM Hisse Senedi EYF 0,091350 9,33 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,023071 9,30 HEM Hisse Senedi EYF 0,023382 9,24 ZEM Hisse Senedi EYF 0,024246 9,23 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,116893 9,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)