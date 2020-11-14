Yatırımcı rehberi (4)
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,39 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 10,20'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,816345
|22,39
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100268
|21,04
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050674
|20,60
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,269865
|12,70
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,110525
|10,66
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,074022
|10,64
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,110818
|10,55
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,023229
|10,51
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|16,321429
|10,50
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050977
|10,50
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028261
|10,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,088828
|9,82
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088594
|9,79
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033946
|9,49
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,143484
|9,45
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,091350
|9,33
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023071
|9,30
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,023382
|9,24
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,024246
|9,23
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,116893
|9,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)