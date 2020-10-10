Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,62 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,15 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009554 8,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,930677 5,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037758 5,30 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,100041 4,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023998 4,71 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048905 4,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108232 4,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055099 4,04 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,602250 3,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,649814 3,79 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045308 4,15 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039054 3,97 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029062 2,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071935 2,78 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093318 2,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090160 2,59 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019358 2,54 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023511 2,45 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096039 2,34 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,102720 2,26





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)