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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:10:41 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 24,16'lık getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 8,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,369103 24,16
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,225206 10,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,693684 10,03
HSBC Portföy Altın Fonu 4,027142 8,50
İş Portföy Altın Fonu 0,051789 8,15
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039525 8,07
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066962 8,03
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062920 7,97
Deniz Port. Altın Fonu 0,057590 7,91
Garanti Portföy Altın Fonu 0,131386 7,87
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050758 8,13
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031025 8,13
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046372 8,12
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050466 8,08
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052589 8,08
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030754 8,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049576 8,07
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048464 8,06
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051125 8,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049396 8,02


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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