Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 17,96'lık getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.



Allianz Hayat Em. Altın EYF ise yüzde 3,69'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 32,705198 17,96 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,490933 5,34 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,100147 4,90 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,833673 4,38 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,450151 4,16 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037976 3,98 HSBC Portföy Altın Fonu 3,500500 3,67 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058470 3,62 Garanti Portföy Altın Fonu 0,114980 3,61 İş Portföy Altın Fonu 0,045137 3,56 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042264 3,69 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043245 3,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026821 3,65 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044035 3,65 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044281 3,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043112 3,64 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044609 3,64 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027076 3,64 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040442 3,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,042626 3,63





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(Sürecek)







