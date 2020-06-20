Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,66'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF ise yüzde 8,02'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007983 7,66 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078731 5,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 100,004186 5,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058039 5,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088943 4,26 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071571 4,16 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,541733 3,93 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,139275 3,68 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027909 3,64 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037313 3,46 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019048 8,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037751 3,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085040 3,52 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027633 3,49 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019182 3,49 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025500 3,23 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020666 3,09 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080839 3,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021366 3,08 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106992 3,01





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(Sürecek)