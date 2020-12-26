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Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:06:26 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,53 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,87 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,63 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ



Yatırım Fonları-0,0630223367
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,11715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,5618612
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5468598
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,41716010
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,15352510
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,1913013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2726260
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ



Emeklilik Fonları (BES)-0,5326220458
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,58552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,46220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8729272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,3411610511
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3728253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,6316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2716160


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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