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Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:05:09 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,81, BES fonları yüzde 1,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,52 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ



Yatırım Fonları0,8130127526
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,18725913
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,2318162
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,5068671
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,8870664
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6434286
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,6613130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2726260
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ



Emeklilik Fonları (BES)1,332622566
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,5055532
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,31220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,5229281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,341161151
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,1928262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,9816160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2916160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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