  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:09:51 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,50, BES fonları yüzde 0,84 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 9,00 ile kıymetli madenler fonları, en çok gerileyen yüzde 3,29 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 8,03 ile kıymetli madenler, en çok gerileyen yüzde 5,88 ile hisse senedi olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,50 290 157 132
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,21 72 50 21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,73 17 15 2
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -3,29 64 8 56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,41 68 22 46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,52 33 26 7
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 9,00 12 12 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 24 24 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,84 263 78 184
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,29 55 24 31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -2,06 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -5,88 29 2 27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -1,97 117 15 102
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -1,80 28 5 22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 8,03 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 16 16 0

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi

Temeli 1911 yılına dayanan Yıldız Teknik Üniversitesi, bu isimle 1992 yılından bugüne üniversite camiasına büyük katkılarda bulundu. ..
Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut
Dünya

Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan ba..
Yeliz Yeşilmen ağlayarak paylaştı: Olay sonrası Kur'an okuttum
Medya

Yeliz Yeşilmen ağlayarak paylaştı: Olay sonrası Kur'an okuttum

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının üzerine kaynar çaydanlık döküldü. Meydana gelen olayı sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilmen, korku dol..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı