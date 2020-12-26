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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:08:57 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.64,0047,5234,68
Borusan Mannesmann30,3023,0031,74
Çelebi147,00118,2024,37
Bursa Çimento10,858,9221,64
Koza Altın94,7079,6018,97
Netaş Telekom.24,6421,4015,14
Hektaş16,6214,4914,70
Alarko Holding7,806,9112,88
Alarko GMYO23,9021,2012,74
Koza Madencilik15,7914,0612,30
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,384,19-19,33
Kartonsan94,05113,73-17,31
Akiş GMYO3,563,84-7,29
Net Holding3,453,65-5,48
Tümosan Motor ve Traktör13,7814,52-5,10
Torunlar GMYO3,934,14-5,07
İş GMYO2,312,40-3,75
Emlak Konut GMYO2,142,21-3,17
Mavi Giyim51,9053,50-2,99
Doğan Holding3,053,14-2,87
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası10.186.672.907

Türk Hava Yolları6.715.323.066

Petkim5.711.037.330

T.S.K.B.5.057.814.076

Şişe Cam4.833.846.162

Koza Altın4.724.041.129

Odaş Elektrik4.317.816.779

Şekerbank4.308.431.397

Aselsan4.191.062.681

Kardemir (D)4.032.180.609


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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