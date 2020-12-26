Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|64,00
|47,52
|34,68
|Borusan Mannesmann
|30,30
|23,00
|31,74
|Çelebi
|147,00
|118,20
|24,37
|Bursa Çimento
|10,85
|8,92
|21,64
|Koza Altın
|94,70
|79,60
|18,97
|Netaş Telekom.
|24,64
|21,40
|15,14
|Hektaş
|16,62
|14,49
|14,70
|Alarko Holding
|7,80
|6,91
|12,88
|Alarko GMYO
|23,90
|21,20
|12,74
|Koza Madencilik
|15,79
|14,06
|12,30
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,38
|4,19
|-19,33
|Kartonsan
|94,05
|113,73
|-17,31
|Akiş GMYO
|3,56
|3,84
|-7,29
|Net Holding
|3,45
|3,65
|-5,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,78
|14,52
|-5,10
|Torunlar GMYO
|3,93
|4,14
|-5,07
|İş GMYO
|2,31
|2,40
|-3,75
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,21
|-3,17
|Mavi Giyim
|51,90
|53,50
|-2,99
|Doğan Holding
|3,05
|3,14
|-2,87
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.186.672.907
|Türk Hava Yolları
|6.715.323.066
|Petkim
|5.711.037.330
|T.S.K.B.
|5.057.814.076
|Şişe Cam
|4.833.846.162
|Koza Altın
|4.724.041.129
|Odaş Elektrik
|4.317.816.779
|Şekerbank
|4.308.431.397
|Aselsan
|4.191.062.681
|Kardemir (D)
|4.032.180.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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