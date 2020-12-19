Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|23,00
|18,17
|26,58
|Çelebi
|118,20
|94,45
|25,15
|Halk GMYO
|4,19
|3,37
|24,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,62
|36,80
|21,25
|Pegasus
|73,20
|63,35
|15,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,52
|12,65
|14,78
|İş GMYO
|2,40
|2,10
|14,29
|Net Holding
|3,65
|3,22
|13,35
|Otokar
|260,20
|231,30
|12,49
|Çimsa
|18,49
|16,60
|11,39
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|20,92
|21,90
|-4,47
|Arçelik
|29,56
|30,92
|-4,40
|Selçuk Ecza Deposu
|14,75
|15,35
|-3,91
|Sasa Polyester
|19,30
|19,96
|-3,31
|Ereğli Demir Çelik
|13,93
|14,34
|-2,86
|Yataş
|13,36
|13,73
|-2,69
|Tat Gıda
|10,52
|10,80
|-2,59
|Doğuş Otomotiv
|26,84
|27,50
|-2,40
|Çemtaş
|14,88
|15,24
|-2,36
|Coca Cola İçecek
|62,55
|64,00
|-2,27
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|11.745.153.115
|Garanti Bankası
|9.647.186.586
|Şişe Cam
|7.352.417.940
|Odaş Elektrik
|7.312.009.827
|Petkim
|6.777.768.801
|Kardemir (D)
|6.306.283.545
|Pegasus
|5.450.658.737
|Emlak Konut GMYO
|4.795.141.852
|Tüpraş
|4.518.301.154
|Yapı ve Kredi Bank.
|4.081.529.223
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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