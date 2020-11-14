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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:04:41 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv29,0220,6640,46
İş Bankası (C)6,935,4427,39
Garanti Bankası8,866,9826,93
Kardemir (D)4,363,4526,38
Akbank6,315,0225,70
Yapı ve Kredi Bank.2,902,3324,46
Pegasus54,8544,1824,15
Mavi Giyim47,5038,7622,55
Koç Holding18,9215,5221,91
Sabancı Holding10,708,9319,82
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş29,6633,38-11,14
İndeks Bilgisayar16,5818,29-9,35
Netaş Telekom.20,0821,62-7,12
Koza Altın75,6081,20-6,90
Gözde Girişim6,516,96-6,47
Selçuk Ecza Deposu9,309,79-5,01
Tofaş Oto. Fab.26,8028,20-4,96
Akiş GMYO3,803,99-4,76
Koza Madencilik12,4913,10-4,66
Enka İnşaat7,287,60-4,21
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası34.980.096.491

Türk Hava Yolları15.958.793.292

Kardemir (D)11.642.004.899

Yapı ve Kredi Bank.9.740.354.662

Akbank8.728.276.597

Petkim7.426.572.744

Vakıflar Bankası6.881.683.484

T. Halk Bankası6.688.591.132

Tüpraş6.615.985.056

Şişe Cam6.367.825.621

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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