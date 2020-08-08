Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,64
|7,07
|Şişe Cam
|6,03
|5,77
|4,51
|Anadolu Cam
|5,03
|4,86
|3,50
|Trakya Cam
|3,90
|3,78
|3,17
|TAV Havalimanları
|17,08
|16,60
|2,89
|Enerjisa Enerji
|8,51
|8,29
|2,65
|Soda Sanayii
|6,69
|6,52
|2,61
|Deva Holding
|21,26
|21,12
|0,66
|Türk Hava Yolları
|10,75
|10,69
|0,56
|Turkcell
|14,90
|14,86
|0,27
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,73
|5,63
|-15,99
|Good-Year
|4,64
|5,50
|-15,64
|Halk GMYO
|2,12
|2,51
|-15,54
|Özak GMYO
|3,92
|4,63
|-15,33
|Ülker Bisküvi
|22,10
|26,06
|-15,20
|Bizim Mağazaları
|14,45
|17,00
|-15,00
|Çimsa
|9,88
|11,62
|-14,97
|Şok Marketler
|11,53
|13,43
|-14,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,71
|7,81
|-14,08
|Migros Ticaret
|38,54
|44,76
|-13,90
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|8.702.587.627
|Garanti Bankası
|5.919.115.933
|Şişe Cam
|5.919.093.430
|Aselsan
|5.259.809.775
|Akbank
|3.733.437.511
|Güneş Sigorta
|3.503.993.395
|Türk Hava Yolları
|3.239.540.090
|Kardemir (D)
|2.657.238.947
|Bim Mağazalar
|2.279.547.345
|Trakya Cam
|1.998.938.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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