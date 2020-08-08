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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:13:12 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,64 7,07
Şişe Cam 6,03 5,77 4,51
Anadolu Cam 5,03 4,86 3,50
Trakya Cam 3,90 3,78 3,17
TAV Havalimanları 17,08 16,60 2,89
Enerjisa Enerji 8,51 8,29 2,65
Soda Sanayii 6,69 6,52 2,61
Deva Holding 21,26 21,12 0,66
Türk Hava Yolları 10,75 10,69 0,56
Turkcell 14,90 14,86 0,27
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,73 5,63 -15,99
Good-Year 4,64 5,50 -15,64
Halk GMYO 2,12 2,51 -15,54
Özak GMYO 3,92 4,63 -15,33
Ülker Bisküvi 22,10 26,06 -15,20
Bizim Mağazaları 14,45 17,00 -15,00
Çimsa 9,88 11,62 -14,97
Şok Marketler 11,53 13,43 -14,15
Tümosan Motor ve Traktör 6,71 7,81 -14,08
Migros Ticaret 38,54 44,76 -13,90
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 8.702.587.627
Garanti Bankası 5.919.115.933
Şişe Cam 5.919.093.430
Aselsan 5.259.809.775
Akbank 3.733.437.511
Güneş Sigorta 3.503.993.395
Türk Hava Yolları 3.239.540.090
Kardemir (D) 2.657.238.947
Bim Mağazalar 2.279.547.345
Trakya Cam 1.998.938.539

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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