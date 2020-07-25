Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|6,60
|4,75
|38,95
|Çemtaş
|11,36
|9,02
|25,94
|Kartonsan
|703,80
|604,50
|16,43
|Ege Endüstri
|797,50
|690,00
|15,58
|Gözde Girişim
|6,02
|5,39
|11,69
|Aygaz
|13,02
|11,70
|11,28
|Gübre Fabrik.
|30,98
|28,20
|9,86
|Global Yat. Holding
|4,86
|4,43
|9,71
|GSD Holding
|2,39
|2,20
|8,64
|Aselsan
|35,08
|32,56
|7,74
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|18,28
|20,36
|-10,22
|Karsan Otomotiv
|3,09
|3,32
|-6,93
|Kerevitaş Gıda
|5,41
|5,81
|-6,88
|İpek Doğal Enerji
|14,32
|15,30
|-6,41
|Bizim Mağazaları
|18,94
|20,08
|-5,68
|Odaş Elektrik
|2,71
|2,87
|-5,57
|Tofaş Oto. Fab.
|25,62
|27,08
|-5,39
|Alarko GMYO
|17,36
|18,29
|-5,07
|Brisa
|12,04
|12,63
|-4,67
|Tekfen Holding
|16,55
|17,34
|-4,56
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|10.207.183.541
|Aselsan
|8.066.071.841
|Garanti Bankası
|5.223.882.608
|Şişe Cam
|4.433.132.692
|Türk Hava Yolları
|3.485.203.330
|Kardemir (D)
|3.109.928.206
|Güneş Sigorta
|2.898.829.835
|İş Fin.Kir.
|2.697.640.816
|Odaş Elektrik
|2.384.741.909
|Turkcell
|2.253.740.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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