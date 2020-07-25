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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:14:47 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 6,60 4,75 38,95
Çemtaş 11,36 9,02 25,94
Kartonsan 703,80 604,50 16,43
Ege Endüstri 797,50 690,00 15,58
Gözde Girişim 6,02 5,39 11,69
Aygaz 13,02 11,70 11,28
Gübre Fabrik. 30,98 28,20 9,86
Global Yat. Holding 4,86 4,43 9,71
GSD Holding 2,39 2,20 8,64
Aselsan 35,08 32,56 7,74
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 18,28 20,36 -10,22
Karsan Otomotiv 3,09 3,32 -6,93
Kerevitaş Gıda 5,41 5,81 -6,88
İpek Doğal Enerji 14,32 15,30 -6,41
Bizim Mağazaları 18,94 20,08 -5,68
Odaş Elektrik 2,71 2,87 -5,57
Tofaş Oto. Fab. 25,62 27,08 -5,39
Alarko GMYO 17,36 18,29 -5,07
Brisa 12,04 12,63 -4,67
Tekfen Holding 16,55 17,34 -4,56
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 10.207.183.541
Aselsan 8.066.071.841
Garanti Bankası 5.223.882.608
Şişe Cam 4.433.132.692
Türk Hava Yolları 3.485.203.330
Kardemir (D) 3.109.928.206
Güneş Sigorta 2.898.829.835
İş Fin.Kir. 2.697.640.816
Odaş Elektrik 2.384.741.909
Turkcell 2.253.740.470


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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