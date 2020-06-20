Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|15,67
|12,44
|25,96
|Turkcell
|16,95
|14,22
|19,20
|Karsan Otomotiv
|2,32
|2,03
|14,29
|Özak GMYO
|3,82
|3,37
|13,35
|Vakıflar Bankası
|5,28
|4,74
|11,39
|T. Halk Bankası
|6,11
|5,51
|10,89
|Alkim Kimya
|14,26
|12,87
|10,80
|Tekfen Holding
|17,06
|15,56
|9,64
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,57
|9,55
|Gübre Fabrik.
|26,96
|24,84
|8,53
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|55,95
|58,45
|-4,28
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,93
|-4,15
|Bizim Mağazaları
|17,71
|18,30
|-3,22
|Şok Marketler
|12,65
|12,97
|-2,47
|Ford Otosan
|69,35
|71,00
|-2,32
|Anadolu Grubu Holding
|19,45
|19,90
|-2,26
|Ereğli Demir Çelik
|8,32
|8,50
|-2,12
|Türk Hava Yolları
|12,52
|12,76
|-1,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,06
|12,29
|-1,87
|Hektaş
|14,16
|14,42
|-1,80
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Aselsan
|6.568.020.937
|Kardemir (D)
|6.407.011.667
|Garanti Bankası
|5.779.987.044
|Turkcell
|4.881.177.369
|Türk Hava Yolları
|3.309.831.076
|Vakıflar Bankası
|3.285.527.198
|Emlak Konut GMYO
|3.046.032.789
|Petkim
|2.911.082.491
|Tekfen Holding
|2.640.061.403
|Akbank
|2.430.788.236
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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