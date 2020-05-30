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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:06:49 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,83 1,49 22,82
Gübre Fabrik. 22,58 19,86 13,70
Türk Hava Yolları 12,60 11,21 12,40
Pegasus 60,05 53,75 11,72
Mavi Giyim 45,20 40,90 10,51
TAV Havalimanları 20,30 18,71 8,50
Emlak Konut GMYO 1,47 1,36 8,09
Bizim Mağazaları 13,62 12,64 7,75
Tüpraş 85,70 80,15 6,92
Zorlu Enerji 1,43 1,34 6,72
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Selçuk Ecza Deposu 8,16 9,09 -10,23
Alkim Kimya 11,69 12,90 -9,38
Karel Elektronik 15,26 15,99 -4,57
Anadolu Hayat Emek. 6,40 6,66 -3,90
Otokar 133,50 138,50 -3,61
Koza Madencilik 12,06 12,46 -3,21
Klimasan Klima 16,92 17,40 -2,76
Tat Gıda 9,10 9,33 -2,47
Alarko Holding 5,08 5,20 -2,31
Migros Ticaret 33,44 34,20 -2,22
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.977.848.873
Türk Hava Yolları 5.604.047.410
Aselsan 2.411.047.727
Pegasus 2.251.490.475
Yapı ve Kredi Bank. 2.007.243.466
Tüpraş 1.758.783.622
Akbank 1.746.646.026
Emlak Konut GMYO 1.047.280.889
Sasa Polyester 1.007.724.960
İpek Doğal Enerji 949.546.515


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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