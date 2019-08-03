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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın kazandırdı- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,07'lik kayıpla kapattı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,07'lik kayıpla 99.679,44puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.629,79 puanı, en yüksek ise 103.552,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,36'lık azalışla 116.345,34puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 2,51'lik düşüşle 113.961,31
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,57'lik kayıpla 73.792,86 puana geriledi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,36'lık artışla 82.741,33puana yükseldi.


- Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,71 ile Gübre Fabrikaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,69'luk artışla TürkTraktör, yüzde 9,91'lik yükselişle de İndeks Bilgisayar izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 18,14 ile Arçelik oldu. Bu hisseyi yüzde 9,08'lik düşüşle Türk Telekom, yüzde 8,76'lık azalışla da Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 303 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 992 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 77 milyon lirayla Koç Holding, 40 milyar 320 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 804 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın yükseldi, dolar düştü


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,19'luk artışla 258,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17'lik artışla bin 721 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,22'lik kayıpla 5,5790 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,57'lik düşüşle 6,1910 lira oldu.

Geçen hafta 7,0110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,54'lük kayıpla 6,7630 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 değer kaybederek 5,6630 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,12 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,35 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
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