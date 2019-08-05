Yatırımcı kapma yarışı

Editörümüz Buğra Kardan’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye otomotiv devleri için üretim üssü olabilecek ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Yabancı yatırımların önünü açan, şirket açılışlarını kolay kılan düzenlemeler en çok Avrupalı otomobil ve ticari taşıt üreticilerinin ilgisini çekiyor. Bu ilgi üretim üssü olmaya aday şehirleri stratejik yatırımları kapmak için kıran kırana yarışmaya itiyor.

Yerli otoya da talipler

Yerli otomobile de talip olan Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli ve İzmir yarışta iddialı. Öyle ki Volkswagen AG’nin (VW) Türkiye’ye yeni fabrika açacağı; Skoda ve Seat üretimi için 2 milyar Euro yatırım yapacağı haberinin yayınlanmasının ardından siyasiler ile oda yöneticileri, Alman firmayı şehirlerine çekmek için ikna turlarına başladı.

Siyasiler ve sanayiciler teyakkuzda

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, VW’in yeni yatırımı için Türkiye’yi tercih etmesi gerektiğini belirtti. Canbey, ayrıca Balıkesir’in yeri ve konumuyla otomotiv devine önemli imkânlar sunduğunu da ifade etti. Kocaelili üreticiler ve tüccarlar da teyakkuza geçti. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, VW’e “Şehrimiz otomotiv yatırımları için uygun. İlimize gelmeniz bizi mutlu eder” çağrısı yaptı.

Sunum dosyası gönderildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Alman şirkete bir sunum dosyası yolladı. Dosyanın önemle ele alındığına dikkat çeken Altuğ, şunları kaydetti: “Sakarya otomotiv yatırımları için en uygun il olarak öne çıkıyor. Dünya markaları ilimizde üretim yapıyor. Karasu’da büyük bir arsa bulunuyor. Bu arsanın uygun olduğu kanısındayız. Malum 1994’te Toyota ilimize yatırıma geldi. Yani hem deneyimimiz hem de yetişmiş elemanımız var. Liman şehri olmamız da bir artı.”

Heyecanlandıran buluşma

Kırklarelili üreticiler ve tüccarlar da Almanların kapısını çaldı. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya geldi. Ilık, buluşmada Kırklareli’nin otomotiv yatırımı için ideal bir şehir olduğunu vurguladı.