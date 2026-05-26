Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!
AA Giriş Tarihi:

Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

Bayram öncesinde İstanbul'da kurban satış alanlarını denetleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pendik Geçici Kurban Satış Alanı üzerinde önemli incelemelerde bulundu. İstanbul'a binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sevki gerçekleşirken, yetkililer detayları paylaştı.

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

Kurban Bayramı öncesinde kurban satış alanlarında denetimler sürüyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pendik Geçici Kurban Satış Alanı'nı denetledi İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul'a 36 binin üzerinde büyükbaş hayvan ve 32 binin üzerinde küçükbaş hayvanın sevkinin gerçekleştiğini aktardı.

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

SAĞLIK KONTROLLERİ, HİJYEN DENETLENDİ Denetim kapsamında, kurbanlık hayvan sevkleri, hayvan sağlığı kontrolleri, satış alanlarının hijyen durumu, hayvan refahı uygulamaları ile vatandaşlara sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi. Denetimlerde, kurbanlık hayvanların küpe, pasaport ve veteriner sağlık raporları incelendi.

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

SEVK EDİLEN KURBANLIK SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI Geçen yıl İstanbul'da 60 binin üzerinde büyükbaş ve 72 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevkinin gerçekleştirildiğini dile getiren Parıldar, 2025'te kurban vecibesini yerine getirmek amacıyla vatandaşların yaklaşık 79 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş hayvanı kesime tabi tuttuğunu bildirdi. Parıldar, bu yıl da benzer rakamlara erişeceklerini kaydetti. Parıldar, gerek İstanbul gerekse Türkiye'nin diğer illerinde kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

"Bugün itibarıyla İstanbul'umuza 36 binin üzerinde büyükbaş hayvan ve 32 binin üzerinde küçükbaş sevki gerçekleşmiş bulunmakta. Özellikle küçükbaş hayvanla ilgili sevkler devam etmekte. 1 Ocak 2026'dan itibaren önemli bir değişikliğe gittik. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ile bir dizi görüşmeler yapılarak, özellikle Trakya'nın ve Avrupa Yakası'nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünün devamı niteliğinde ve yine koyun-keçi vebası hastalığından da korunmuş bölge özelliğinin devamı neticesinde bir dizi düzenleme yapıldı. Artık 12 ay boyunca belirli şartları sağlayan hayvanların Avrupa yakasına ve Trakya illerine yetiştirme amacıyla geçişine de müsaade etmekteyiz."

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

"İSTANBUL'DA 940'A YAKIN GEÇİCİ KURBAN KESİM VE KURBAN SATIŞ YERİ BELGELENDİRİLDİ" Parıldar, 7 gün 24 saat esaslı denetimlerin devam ettiğini söyledi. İstanbul'da kurban hizmetleri komisyonu vesilesiyle 940'a yakın geçici kurban kesim yeri ve kurban satış yerinin belgelendirildiğini bildiren Parıldar, şöyle devam etti: "Bu şu anlama geliyor, kurban satış ve kurban kesim yerlerinde gerek hijyen şartlarının yerine getirilmesi gerekse kurban vecibesini gerçekleştirecek vatandaşlarımızın hem ibadetlerini hem insani ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri ortamlardan tutun, hayvanların refahını sağlayacak, besine, yeme erişimlerini, suya erişimlerini en uygun şartlarda yerine getirecek ve temizlik açısından da uygun yerlerin birebir kontrollerinin yapılıp belgelendirilmesi anlamına geliyor."

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

PERDİK KURBAN SATIŞ ALANI'NDA DENETİM Pendik'teki kurban pazarında 1.800 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasitesi olduğunu dile getiren Parıldar, burada gerçekleştirilen denetimde, özellikle hayvanların kulaklarında bulunan ve kendilerinin de tanımlama sisteminde önemli yer tutan kulak küpelerinden başlayarak pasaport bilgilerine, veteriner sağlık raporlarına kadar tüm hususları kontrol ettiklerini vurguladı. Parıldar, bu pazarda 500 kapasiteli iki kesimhane olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda kurbanını burada kesecek vatandaşlarımız için de gerekli tedbirler alınmış durumda. 25 büyükbaş hayvan çadırı, 8 küçükbaş hayvan çadırı bu pazarda dizayn edilmiş, organize edilmiş durumda." dedi.

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

İSTANBUL'DA 13 KURBAN PAZARI MEVCUT Suat Parıldar, İstanbul'da 4'ü Büyükşehir Belediyesine, 9'u ilçe belediyelerine ait 13 pazar bulunduğunu ifade etti. Parıldar, vatandaşların kurban seçimi ve kurban alımı yaparken Bakanlığın "Tarım Cebimde" uygulamasıyla doğru bilgiye ulaşabileceklerini anlatarak, "Buradan hayvan sağlığı sekmesine tıkladıkları zaman hayvanların kulaklarında bulunan küpelerle, tanımlama sistemimize dahil olan küpelerle, TÜRKVET sistemine dahil küpelerle sorgulama yapabilirler. Küpe numarasını girdikleri takdirde, hayvanın doğum tarihinden, dinimizce belli yaşı geçmiş hayvanlar kurban edilebildiğine göre bu bilgi vatandaşlarımız için çok kıymetli, hayvanın ırkına, en son ne zaman aşısı yapılmış bu bilgilere kadar verilere erişebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Foto - Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

"KOYUNLARIMIZI SATMAYA GELDİK, YARISINI SATTIK" Kurban pazarında babasıyla satış yapan Arif Bilen, AA muhabirine, Muş'tan geldiklerini belirterek, "Koyunlarımızı satmaya geldik, yarısını da sattık. Herkesi bekleriz, çayımız hazır. Diğer satıcılara da başarılar diliyorum, herkese iyi bayramlar dilerim." dedi. Satıcı Gökhan Görbulak ise Ardahan'dan geldiğini anlatarak, "Ben hayvanlarımı sattım, bitirdim. Darısı diğer arkadaşların başına." diye konuştu.

