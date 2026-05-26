Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor!

İSTANBUL'DA 13 KURBAN PAZARI MEVCUT Suat Parıldar, İstanbul'da 4'ü Büyükşehir Belediyesine, 9'u ilçe belediyelerine ait 13 pazar bulunduğunu ifade etti. Parıldar, vatandaşların kurban seçimi ve kurban alımı yaparken Bakanlığın "Tarım Cebimde" uygulamasıyla doğru bilgiye ulaşabileceklerini anlatarak, "Buradan hayvan sağlığı sekmesine tıkladıkları zaman hayvanların kulaklarında bulunan küpelerle, tanımlama sistemimize dahil olan küpelerle, TÜRKVET sistemine dahil küpelerle sorgulama yapabilirler. Küpe numarasını girdikleri takdirde, hayvanın doğum tarihinden, dinimizce belli yaşı geçmiş hayvanlar kurban edilebildiğine göre bu bilgi vatandaşlarımız için çok kıymetli, hayvanın ırkına, en son ne zaman aşısı yapılmış bu bilgilere kadar verilere erişebiliyorlar." şeklinde konuştu.