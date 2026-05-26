Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor! Türk deri sektörüne can suyu oluyor
Kurban derileri Türk deri sektörüne can suyu olmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin, Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye ithal deri girişinin azaldığını belirterek, "Bu da deri sektörü için büyük bir kazanç. Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor. Bunun nedeni de ham derinin çoğalması, ham maddeye ulaşımın kolaylaşması diyebiliriz." diye konuştu.