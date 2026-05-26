Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor! Türk deri sektörüne can suyu oluyor

"Yaz dönemine denk gelen Kurban Bayramı'nda ham derilerin özellikle soğuk hava depolarında korunması çok önemli. Yoksa ham deriler bozuluyor, zarar görüyor. Ayrıca ham derilerin ekonomiye tam olarak kazandırılması Türk deri sektörüne çok büyük katkı sağlayacaktır. Deri sektörü cari fazlası veren sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 2,5 milyar dolar ihracatımız var. En önemlisi de katma değer yaratan sektörlerden ve ihracatta kilogram değeri en yüksek olan sektörlerden."