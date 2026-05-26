Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor! Türk deri sektörüne can suyu oluyor
Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor! Türk deri sektörüne can suyu oluyor

Kurban derileri Türk deri sektörüne can suyu olmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin, Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye ithal deri girişinin azaldığını belirterek, "Bu da deri sektörü için büyük bir kazanç. Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor. Bunun nedeni de ham derinin çoğalması, ham maddeye ulaşımın kolaylaşması diyebiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı döneminde kurbanlıkların ardından ortaya çıkan ham deriler, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim yapan deri ve kürk sektörüne önemli ekonomik katkı sağlıyor.

Bayram sürecinde toplanan deriler ayakkabıdan çantaya, saraciyeden konfeksiyona kadar birçok alanda işlenerek ihracata dönük üretimde kullanılırken, sektör temsilcileri doğru toplama ve muhafaza yöntemleriyle ekonomiye kazandırılacak ham deri miktarının artırılabileceğine dikkati çekiyor.

Musa Evin, yaptığı açıklamada, "Kurban derileri deri sektörüne ham deri olarak 700-800 milyon dolarlık ivme yaratmakta. Tabakhanelerde işlendikten sonra mamul olarak ayakkabı, çanta, kemer, deri ve kürk eşyası olarak 800 milyon dolarlık ciroya eşdeğer. Jelatin olarak da ayrı bir değer yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

Evin, kurban derilerinin başta tabakhaneler olmak üzere deri kürk konfeksiyon saraciye ve ayakkabı sektörüne hammadde olduğunu anlatarak, "Maalesef kurban derileri ekonomiye tam olarak kazandırılamıyor. Bir kısmı toplandığında ya da geç toplandığında işinin ehli tarafından kesilmediğinden, iyi tuzlanmadığından, istenilen kalitede olmuyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kurban derilerinin Türkiye'deki kürk sektörü için çok önemli olduğunu belirten Evin, "Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye ithal deri girişi azalıyor. Bu da deri sektörü için büyük bir kazanç. Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor. Bunun nedeni de ham derinin çoğalması, ham maddeye ulaşımın kolaylaşması diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Evin, İstanbul'da kesilen kurbanların derilerinin daha çok Tuzla ve Çorlu'da işlendiğini bildirerek, "Kurban Bayramı sonrasında tabakhanelere ham deriler hemen ulaşmamakta, toplanması ve ihale süreçleri dolayısıyla. Bundan dolayı tabakhaneler birkaç ay sonra kapasitelerini daha da artırarak çalışıyorlar." dedi.

Evin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaz dönemine denk gelen Kurban Bayramı'nda ham derilerin özellikle soğuk hava depolarında korunması çok önemli. Yoksa ham deriler bozuluyor, zarar görüyor. Ayrıca ham derilerin ekonomiye tam olarak kazandırılması Türk deri sektörüne çok büyük katkı sağlayacaktır. Deri sektörü cari fazlası veren sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 2,5 milyar dolar ihracatımız var. En önemlisi de katma değer yaratan sektörlerden ve ihracatta kilogram değeri en yüksek olan sektörlerden."

Türkiye'deki deri sektörünün gelişmekte olduğunu anlatan Evin, "Türk deri kürk sektörü dünyada çok iyi durumda. Tabakhanelerden başlayarak dünya deri kürk sektöründe öncü olan ülkelerden biriyiz. Türkiye'ye gelen turistin aklında ilk önce deri kürk ürünü almak vardır." diye konuştu.

Kurban derilerinin doğru değerlendirilmesinin sürdürülebilir ekonomi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Evin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deri kürk sektörü çevreci bir sektör. Eğer biz deri kürk sektörü olarak eti için kesilen hayvanların derilerini kullanmasak doğada yok olmaları yüzlerce yıl sürecek. Bunu unutmamak lazım. Üstelik deri kürk doğaldır, natureldir. Dünya doğala dönerken sağlıklı olan, doğal olan deri kürk ürünleri öne çıkmaktadır. Deri kürk görünümlü sahte ürünlerin birçoğu kanserojendir. Üstelik çok kısa sürelerde deforme olmaktadır. Gerçek deri kürk ürünleri sağlığın yanında çok uzun süre kullanılmaktadır."

