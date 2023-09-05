Yatırım yapacaklar dikkat! Necmettin Batırel duyurdu: O tarihte 35'e yükselecek

Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.

Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın son alacağı kararla faizin 35 baz puana ulaşacağını ifade etti.

İşte Batırel'in o açıklamaları:

Yurtdışında ise bu sabah Çin'de Caixin hizmet PMI'nın beklentilerin altında gelmesi ile risk iştahı zayıf seyrediyor. Asya para birimleri öncülüğünde Gelişmekte Olan Ülke paraları da satıcılı. Enflasyon verisinin ardından bugün bütün dikkatler Kabine toplantısında.. Fiyat istikrarının sağlanması açısından beklentilerin çıpalanmasını sağlayacak orta vadeki ekonomik program, risk primimiz üzerinde pozitif etki yapabilir. Dolar/TL tarafında ise net bir değişiklik yok. Bant hareketi yapan kur bu sabah 26.80 TL’den işlem görüyor. Euro 28.86 TL’de.. para ve maliye politikalarında atılan adımlar TL lehine hava meydana getiriyor. OVP bu havanın belirginleşmesini, sürmesini sağlayabilir. Ankara’nın duruşunun daha da belirginleşmesi, TL’nin zayıflamasının önüne geçebilir. Fitch, Cuma günü Türkiye gözden geçirmesini güncelleyecek. Piyasada notun ve görünümün artacağına yönelik beklenti oluşmuş durumda. Kurlardaki artış 21 eylül para politikası kurulu toplantısına kadar sınırlı da olsa devam edecek. Faiz artışına zemin hazırlanıyor.. Merkez Bankasının politika faizini %35’e çıkaracağı tahmin ediliyor.

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