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Ekonomi Yatırım yapacaklar dikkat! 'Altından daha değerli' diyerek onu işaret etti
Ekonomi

Yatırım yapacaklar dikkat! 'Altından daha değerli' diyerek onu işaret etti

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken Dr. Artuğ Çetin'den çok çarpıcı bir uyarı geldi. Çetin, altın, gümüş, dolar ve arsanın ileride bir karşılığı olmayacağını ifade ederek insanların tarım arazisi noktasında yatırımlar yapması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 12:38:00 -
Yatırım yapacaklar dikkat! 'Altından daha değerli' diyerek onu işaret etti

Dr. Artuğ Çetin, piyasalara ilişkin önemli açıklamalarfda bulundu.

Beyaz TV'de ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan Dr. Artuğ Çetin, önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek ekonomik krizlere ilişkin uyarılarda bulunarak yatırım aracı olarak tarım arazisi alımını tavsiye etti.

Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Biz yatırımcı değiliz. Herkes ne alıyorsa alsın. Biz öngörümüzü paylaşıyoruz. 10 yıldır altın sohbetleri yaparız. Elle tutulan ne varsa elde tutun. Tarım arazisi mesela altından da değerlidir. Çiftçi, bu milletin efendisidir. Tarlaları satmasınlar. Çiftçi, tarla kredisini ödemiyor, diye bankaya yazdırmayalım. Para mesela, paranın da elle tutulanı var. Nakit para ve kaydi para. Bugün banka hesaplarına girdiğinizde gördüğünüz para, gerçek nakit para değildir. Bankalar, iflas ederse nakit paralarınıza ulaşamazsınız. Gümüş ve altının da elle tutulur bir şekilde olması lazım. Tekrar ediyorum, arsa filan da hikaye. Tek gerçek tarım arazisidir" dedi.

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