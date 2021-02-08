Yatırım yapacaklar dikkat! Altın ile ilgili çarpıcı uyarı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. 2021 yılı ile birlikte düşüş eğilimini hızlandıran altında, gram 451 TL seviyelerinden 410 TL seviyelerine indi. Altının onsu ise 1900 dolardan, 1817 dolara düştü. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem altındaki düşüşün nedenlerini sıraladı. Erdem, "Geçen yıl, yılbaşında gram altın 290 liralardan başlamıştı yıla. Bir anda yüzde 50'nin üzerinde artış oldu. Çünkü, bazı krediler verildi. Piyasaya para enjekte edildi. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle oldu. Bu paraların bir kısmı altına gitti." dedi.

Faruk Erdem, "Altına talep artmıştı geçen yıl ve yükselmişti ama hep uyardık altındaki yükselişler ve düşüşler çok sert oluyor o yüzden de çok güvenmeyin, kısa vadede altından çok kazanabileceğinizi düşünmeyin, dolayısıyla 540 liraları falan gördüğünde insanlar 'daha da yükselir' diyerek yöneldi. Uluslarlarası kuruluşlar, spekülatörler işte ons 3 bin dolar olacak diye insanları buraya yönlendirdiler. O noktalardan altın alan insanlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Erdem, "Altın son 3 ayda yüzde 35 geriledi. 3 bin dolar denilen ons 1700'lü seviyelere çekildi. Güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altında şöyle bir durum var, herkes yükselir diye konuşmaya başladığı zaman siz de yükselir umuduyla oraya yatırıyorsunuz. Ama diğer yatırım araçlarında teknik analiz yapılıyor. Burada teknik analiz yok, sadece söylenti ve algı ile oluşuyor. Bunu da büyük spekülatörler yapıyor." diye konuştu.

Altın neden yükselmişti?

Pandemi döneminde endişeler altına talebi artırdı

Güvenli liman algısı oluşturulup talep yönlendirildi

Altın 3.000 dolara çıkacak söylemleri ile yatırımcı yönlendirildi.

Kurdaki hareketlilik fiyatları yükseltti

Daha da yükselecek beklentisi talebi artırdı

Altın neden düştü?

Aşı haberleri ile güvenli liman algısının etkisi azaldı

Yatırımcı daha riskli alanlara yöneldi

Spekülatörler kazanç için satış yaptı

İçeride talepler azaldı, kurlar gevşedi

TL'ye olan ilgi arttı. Yatırımcı altından çıktı

Peki ne olacak?

Faruk Erdem, "Yatırım tavsiyesi vermemiz mümkün değil ama altında günübirlik kazanç elde etmek zor. Alım ile satım arasında bir fark var. Uzun vadeli düşünüyorsanız, olabilir. Yatırım içinde düşünüyorsanız, takı değil. Diğer altın ürünlerini seçmeniz gerekiyor" dedi.