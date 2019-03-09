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Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,34 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,21 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,42 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,59 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 0,43 yükselen para piyasası en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,48 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ    
Yatırım Fonları0,34309171138
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,41816714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,231688
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,26651253
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,06733736
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,38392514
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5913013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4222220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ    
Emeklilik Fonları (BES)-0,21265108157
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,19563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,14211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,4828325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,431163581
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,12281711
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6214014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4321210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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