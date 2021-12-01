Yatırım uzmanından uyarı! ‘Dolardan değil onlardan korkun’

Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir, doların yükselmesi sonrası ortaya çıkan fırsatçılıkla ilgili konuştu. Doların yükselmesi ile yatırımcı sayısının da arttığını ifade eden Nasuh Özdemir, “’Her şey alt üst oldu, ekonomi çöktü’ gibi söylemler sadece ve sadece fırsatçılığa prim vermektir.

Elbette doların yükselmesi hayatımızda bazı noktaları etkileyebilir ama unutmayalım ki her şeyimiz dolara bağlı değil. Halkın sırtından zengin olmak isteyen ve doların yükselmesi bir fırsat olarak gören zihniyetlere devletin ve halkın fırsat vermemesi gerekiyor. Doların yükselmesinin hayatımıza olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkileri de var, dolar ülkemize yapılan yatırımları arttırmaktadır.

Her şeyin başı Türk Lirası

Doların yükselmesinden itibaren dışardan gelen yatırımcıların sayısında inanılmaz bir artış gözlemlemekteyiz. Bizim kanalımızdan yatırım yapmak isteyenlerin çoğaldığını görüyorum. Bu yatırımlar uzun vade de hayatımızı olumlu yönde değiştirecektir. Unutmayalım ki günlük hayatımızda kullandığımız Türk Lirasıdır” dedi.

(İHA)