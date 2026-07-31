  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray... Forvet kavgası tüm kulüplerde sürerken... Başakşehir'in 6 golcüsü var: Avrupa'da yok! Bu da Kars’ın kızıl sincabı! Millet bahçesini şenlendiriyor Hitler'in gözdesiydi... 80 yıl sonra Eskişehir'de uçtu! Bakın neden İşte şimdi gerçek operasyon başlıyor! Real Madrid'in elinden alınabilecek mi? Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı Vatandaşı kandıranlar işte şimdi yandı: Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor Takım işte şimdi yandı! Aziz Yıldırım Polonya'da iş başı yaptı: Kaybederseniz otobüsle dönersiniz iddiası! 80 yaşındaki adama canice saldırı! Boynunu kırmaya çalıştı İkramiyesini toprağa yatırdı: Çorak tarladan
Doğa
5
Yeniakit Publisher
Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı

Karabük'te son yıllarda Soğanlı Çayı'nı yaşam alanı olarak tercih eden ve ayrılmayan leylek sürüsü dronla görüntülendi.

#1
Foto - Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı

Kent merkezinden geçen ve doğal yapısıyla dikkat çeken Soğanlı Çayı, özellikle yaz aylarında leyleklerin uğrak noktası haline geldi.

#2
Foto - Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı

Çayın farklı noktalarında zaman zaman yiyecek arayan, dinlenen ve toplu halde uçuş gerçekleştiren leylekler dronla görüntülendi.

#3
Foto - Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı

Çay çevresinde yer alan yuvalarda ise bazı leyleklerin dinlendiği görüldü.

#4
Foto - Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı

Doğal yaşamın önemli parçalarından olan leyleklerin görüntüleri doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!
Gündem

Siyaset dünyasını sallayan fesih kararına Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi! Bence doğru karar vermişler!

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini durdurarak kapısına kilit vurma kararını değerlendirdi. T..
Elmanın faydaları nelerdir? Günde bir elma doktoru uzak tutar!
Kadın - Aile

Elmanın faydaları nelerdir? Günde bir elma doktoru uzak tutar!

“Günde bir elma doktoru uzak tutar” sözünün doğru olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yağ yakan elma, genellikle çok kritik bir göreve sa..
Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi
Gündem

Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi

Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine kadar ulaştı. Alevl..
İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti
Gündem

İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti

İran basını, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 İran Devrim Muhafızları O..
Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!
Siyaset

Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!

İstanbul Valiliği'nin okullara mescit kazandırılmasına yönelik attığı hayırlı adımı hedefine koyan sözde Şeyh Said'çi özde 1930'ların CHP'si..
Yeniden CHP'ye katıldı
Gündem

Yeniden CHP'ye katıldı

CHP'den 2 yıl önce istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, "Aklandım ve partime geri dönüyorum, baba ocağında çalışmalarıma devam edeceğim"..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23