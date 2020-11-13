Yatırım ortamı iyileşiyor! Teşviklere başvuru yağıyor

Eylül ayında bin 127 firmaya teşvik belgesi verildi. Bu dönemde yapılan yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lirayı bulurken, öngörülen istihdam 30 bin 506 olarak belirlendi.

Gidişat iyi

Ağustos ayına nazaran yatırım teşvik belgesi adedi 216, yatırım tutarı bir milyar 65 milyon 759 bin 613 lira arttı. Eylülde tamamlama vizesi alan 262 firmanın yatırım tutarı ise 3 milyar 278 milyon 425 bin 357 lira olarak açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter paylaşımında eylül ayının verimli geçtiğini belirterek, “İlk 9 ayda yatırım talebi geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Çok şükür Türkiye’nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor” ifadelerini kullandı. Varank’ın paylaşımında yer verdiği infografikte de eylül ve 9 aylık yatırım teşvik verileri yer aldı. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 43’ü 1. bölgeye yönelik oldu. İlk 9 ayda da 2019’un aynı dönemine kıyasla düzenlenen belge adedinde yüzde 101, istihdamda yüzde 57 artış görüldü.

İlerisi için umutluyuz

Ekonomistler de ilerisi için umutlu olup firmalarca yatırım yarışına girildiğine işaret ediyorlar. Bu yarışın imalatı ve ihracatı atağa kaldıracağını dile getiriyorlar ve “Gelen iyi haber, hem 2021 hem 2022 için umutlarımızı artırıyor” yorumunu yapıyorlar.