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Yatırım fonu istatistikleri

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,2232030711
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,1584775
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,4116151
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,8967670
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,3277752
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,1439363
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,7514140
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,1223230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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