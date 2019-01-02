Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet Yatırım Fonları 0,22 320 307 11 Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları 0,15 84 77 5 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları 0,41 16 15 1 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları 0,89 67 67 0 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon 0,32 77 75 2 Yatırım Fonları - KatılımFonları 0,14 39 36 3 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları 0,75 14 14 0 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları 0,12 23 23 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

