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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:24:29 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
​​​​​​​Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,15302192110
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,13715615
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4418216
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,37683236
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,03715219
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,10352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1326260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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