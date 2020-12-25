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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:14:19 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0630223764
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00714526
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0218117
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,3168617
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,14715713
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0735287
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,101394
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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