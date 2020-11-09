  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:04:00 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,40 296 277 18
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,07 72 66 6
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,39 17 16 1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,75 65 64 0
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,29 70 60 10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,61 34 33 1
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,07 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,10 25 25 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
ABD'den o ülkenin dışişleri bakanına tehdit ve rüşvet teklifi: İsteklerini reddettiğim için cezalandırıldım
Dünya

ABD'den o ülkenin dışişleri bakanına tehdit ve rüşvet teklifi: İsteklerini reddettiğim için cezalandırıldım

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ABD'nin, kendisine yaptırım uygulamadan önce "Hizbullah" ile il..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay