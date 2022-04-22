Yatarken kilo verdiren maydanoz limon kürü nasıl yapılır?

Yemeklere ve salatalara lezzet katmanın çok ötesinde faydalara sahip olan maydanoz, genel sağlığa sunduğu katkılarla dikkat çekiyor. Yüksek oranda C vitamini ve birçok mineral içeren bu bitki demir eksikliğine iyi geliyor, ödem atılmasına yardımcı oluyor, adet ağrılarını hafifletiyor ve yağ yakımını da hızlandırıyor!

Maydanoz limon kürü faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Maydanoz limon kürü ile zayıflama planlarınız daha hızlı gerçekleşebilir. Maydanozun içinde bulunan vitaminler sayesinde, metabolizmanızı hızlandırıp kilo kaybedebilirsiniz.

-Maydanoz limon kürü karaciğer yağlanmasında da en doğal ilaç olacaktır.

-Sağlıksız beslenme koşullarından dolayı oluşan karaciğer yağlanmasını, düzenli şekilde maydanoz limon kürü ile ortadan kaldırabilirsiniz.

-Limon bağırsakları temizleyen en doğal ve etkili besindir. Maydanoz da antioksidan sebzelerdendir. İkisi bir araya geldiğinde idrar yolları ve diğer iltihaplanmalarda oldukça etkili çözüm olacaktır.

-Tansiyonu sürekli yüksek olan kişilere de önerilen maydanoz limon kürü, tansiyon düşürücü bir seçenek olarak aklınızda olmalı.

-Akciğer dostu olan maydanoz limon kürü, sigaradan dolayı sağlığını kaybetmek üzere olan akciğerleri temizlemektedir. Böylece daha rahat nefes alımı gerçekleşir.

-Düzenli olarak tüketilen maydanoz limon kürü kolesterol seviyesini en ideal noktaya getirir. Kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimalini ortadan kaldırır.

-Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısı gibi durumlarda da etkili olan maydanoz limon kürü evinizde hazırlayabileceğiniz en doğal ağrı kesici olacaktır.

-Maydanoz limon kürü cilt bakımında da sizleri mutlu edecektir. Vücudunuzda biriken zararlı maddeleri attığı için, cildinizin daha rahat nefes almasını sağlar.

-Maydanoz limon kürü sivilce ve leke oluşumunu önler. Ayrıca cildinizin daha parlak ve canlı görünmesi de maydanoz limon kürü faydaları arasındadır.

-A, C ve K vitaminlerini barındıran maydanoz limon kürü bağışıklık sisteminizi güçlendireceği için sizi hastalıklardan korumaktadır. Kış hastalıklarından korunmak için iyi bir fikir olabilir.

Maydanoz limon kürü nasıl yapılır?

Diyet listelerinden eksik olmayan maydanoz ve limonun zayıflamaya olan katkıları tartışılmaz derecededir. Zayıflama ve cilt bakım konusunda etkilerini görmek için maydanoz limon kürü yapmak, evinizde oldukça kolay olacak. Pek çok doktor ve İbrahim Saraçoğlu maydanoz limon kürü ile daha sağlıklı olabileceğinizi vurgulamaktadır. Yapmanız gerekenler ise şu şekilde olmalı:

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon kürünüz sizlere şifa olmak amacıyla hazır olacaktır. Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir. Aynı malzemeler içine bir diş sarımsak eklenerek yapılır ve doğal antibiyotik olduğu için sizi hastalıklardan da korumaktadır.

Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.