  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yatakta sarı leken neden olur? Yataktan sarı leke nasıl çıkar?
Kadın - Aile

Yatakta sarı leken neden olur? Yataktan sarı leke nasıl çıkar?

Yatakta oluşan lekeler nasıl çıkarılır? Pek çok kişi yataklarda oluşan inatçı lekelerden kolaylıkla nasıl kurtulabileceğini araştırıyor. Peki, yatakta leke niye olur? Yataktaki sarı lekeler neyle çıkar?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:34:00 -
Yatakta sarı leken neden olur? Yataktan sarı leke nasıl çıkar?

Pek çok kişi yataklarda meydana gelen sarı lekelerden şikâyetçi. Bu inatçı lekelerden kurtulmak için doğru yöntemi bilmek kadar kollarınızın da güçlü olması gerekiyor. Peki, yataklardaki leke neyle çıkar?

Yatakta sarı leken neden olur? Yataktan sarı leke nasıl çıkar?

Yataklarda havasızlıktan, terden dolayı lekelerin oluşması normal bir durum. Pek çok kişi bu sorunu yaşıyor. Marketlerden bulabileceğiniz leke çıkarıcılarla yataklarda oluşan lekeleri temizleyebilirsiniz. Ancak bu tip ürünleri kullandıktan sonra yatağı iyice durulamayı ihmal etmemeniz gerekiyor.

Şayet temizlik yaparken kimyasal kullanmak istemiyorsanız bunun için de bir önerimiz var. Karbonat, beyaz sirke ve beyaz sabun işinize bir hayli yarayacak. Öncelikle karbonatı lekenin üzerine bolca dökün. Ardından beyaz sirkeyi karbonatın üzerinde gezdirin. 10-15 dakika bekleyin. Sonrasında bir bez ya da lifi sıcak suyla ıslatıp lekeyi ovalayın. Bu işlem için gerçekten kollarınızın güçlü olması gerekiyor. Leke açılmaya başladığında rendelediğiniz beyaz sabunu lekenin üzerine serpin. Bezi ara ara ıslatarak silme işlemini sürdürün. Leke tamamen çıktığında temiz bir başka bez ile durulama aşamasına geçebilirsiniz. Elbette bunu için de temiz bir kova suya ihtiyacınız var. Yatağı iyice duruladıktan sonra yerinden kaldırıp duvara yaslamanız iyi olacaktır. Böylelikle çok daha hızlı kuruyacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Star TV, dansözden medet uman İbo Show’un fişini çekiyor!
Medya

Star TV, dansözden medet uman İbo Show’un fişini çekiyor!

Star TV ekranlarında yayına gelen sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in yaptığı program hüsrana uğradı. Reyting için ekranlara dansöz çıkarıp rez..
Ağrı'da muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın
Yerel

Ağrı'da muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın

Ağrı'nın Mollakara Köyü'nde iki noktada altın rezervi keşfedildi. Altının 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı ve bin kişinin istihdam edile..
Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı
Medya

Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 10 Mart Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin 49. yeni bölümünde neler yaşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay