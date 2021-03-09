Pek çok kişi yataklarda meydana gelen sarı lekelerden şikâyetçi. Bu inatçı lekelerden kurtulmak için doğru yöntemi bilmek kadar kollarınızın da güçlü olması gerekiyor. Peki, yataklardaki leke neyle çıkar?

Yatakta sarı leken neden olur? Yataktan sarı leke nasıl çıkar?

Yataklarda havasızlıktan, terden dolayı lekelerin oluşması normal bir durum. Pek çok kişi bu sorunu yaşıyor. Marketlerden bulabileceğiniz leke çıkarıcılarla yataklarda oluşan lekeleri temizleyebilirsiniz. Ancak bu tip ürünleri kullandıktan sonra yatağı iyice durulamayı ihmal etmemeniz gerekiyor.

Şayet temizlik yaparken kimyasal kullanmak istemiyorsanız bunun için de bir önerimiz var. Karbonat, beyaz sirke ve beyaz sabun işinize bir hayli yarayacak. Öncelikle karbonatı lekenin üzerine bolca dökün. Ardından beyaz sirkeyi karbonatın üzerinde gezdirin. 10-15 dakika bekleyin. Sonrasında bir bez ya da lifi sıcak suyla ıslatıp lekeyi ovalayın. Bu işlem için gerçekten kollarınızın güçlü olması gerekiyor. Leke açılmaya başladığında rendelediğiniz beyaz sabunu lekenin üzerine serpin. Bezi ara ara ıslatarak silme işlemini sürdürün. Leke tamamen çıktığında temiz bir başka bez ile durulama aşamasına geçebilirsiniz. Elbette bunu için de temiz bir kova suya ihtiyacınız var. Yatağı iyice duruladıktan sonra yerinden kaldırıp duvara yaslamanız iyi olacaktır. Böylelikle çok daha hızlı kuruyacaktır.